Dünyada evliliği en uzun süren ülkeler listesi 2025 açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın evliliği en uzun süren ülkeleri listesi 2025 sıralaması belli oldu. Dünya genelinde evliliklerin ne kadar sürdüğüne dair çarpıcı bir araştırma yayımlandı. Ülkeler bazında boşanma ile sonuçlanan evliliklerin ortalama süresi incelendi ve listeye göre bazı ülkelerde evlilikler onlarca yıl devam ederken, bazılarında birkaç yıl içinde son buluyor. Peki Türkiye bu sıralamada kaçıncı sırada? İşte yanıtı...
Evliliğin süresini belirleyen faktörler arasında sosyal normlar, ekonomik durum, eğitim düzeyi, kültürel değerler ve dini inançlar önemli rol oynuyor. Bazı toplumlarda ömür boyu süren birliktelikler gelenek haline gelmişken, bazı ülkelerde modern yaşamın hızlı temposu ve değişen beklentiler evliliklerin daha kısa sürmesine neden oluyor.