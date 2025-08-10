Dünyada evliliği en uzun süren ülkeler listesi 2025 açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın evliliği en uzun süren ülkeleri listesi 2025 sıralaması belli oldu. Dünya genelinde evliliklerin ne kadar sürdüğüne dair çarpıcı bir araştırma yayımlandı. Ülkeler bazında boşanma ile sonuçlanan evliliklerin ortalama süresi incelendi ve listeye göre bazı ülkelerde evlilikler onlarca yıl devam ederken, bazılarında birkaç yıl içinde son buluyor. Peki Türkiye bu sıralamada kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

Evliliğin süresini belirleyen faktörler arasında sosyal normlar, ekonomik durum, eğitim düzeyi, kültürel değerler ve dini inançlar önemli rol oynuyor. Bazı toplumlarda ömür boyu süren birliktelikler gelenek haline gelmişken, bazı ülkelerde modern yaşamın hızlı temposu ve değişen beklentiler evliliklerin daha kısa sürmesine neden oluyor.

ARAŞTIRMANIN KAYNAĞI

Listede yer alan veriler, mümkün olduğunca 2020–2024 dönemine ait OECD, Eurostat, TÜİK, US Census ve farklı ülkelerin resmi istatistik kurumlarının yayımladığı güncel boşanma verilerine dayanıyor. Bu istatistiklerde, boşanma ile sonuçlanan evliliklerin ortalama kaç yıl sürdüğü dikkate alındı.

EN KISA EVLİLİK SÜRESİNE SAHİP ÜLKELER

Listenin ilk sıralarında yer alan ülkeler, evliliğe bakış açılarının geleneksel olmasıyla dikkat çekiyor. Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde boşanma oranlarının düyüksek şük olduğu ve evliliklerin genellikle 6 yıl civarında devam ettiği görülüyor.

Dikkat çeken diğer ülkeler arasında Fas, Mısır, Tayland, Peru, Şili, Kolombiya ve Hindistan yer alıyor. Avrupa’da ise Bulgaristan, Romanya, Çin (Asya’da), Meksika ve Brezilya gibi ülkeler evlilik süresi açısından 10 yıl civarında bulunuyor.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, 50 ülkelik listenin 21. sırasında yer alıyor. Bu da ülkede evliliklerin ortalama olarak dünya ortalamasının üzerinde sürdüğünü gösteriyor. Sosyal yapının, aile bağlarının ve kültürel değerlerin güçlü olması, evliliklerin daha uzun soluklu olmasında etkili faktörler arasında.

EN UZUN EVLİLİK SÜRELERİ AVRUPA'DA

Listenin üst sıralarına bakıldığında, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde evliliklerin daha uzun sürdüğü dikkat çekiyor. Fransa, Portekiz, İspanya, İtalya, Norveç, İsveç, Slovenya gibi ülkelerde boşanma oranları daha az ve evlilik süreleri nispeten daha uzun.

