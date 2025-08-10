Dünyada evliliği en uzun süren ülkeler listesi 2025 açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?

EN KISA EVLİLİK SÜRESİNE SAHİP ÜLKELER

Listenin ilk sıralarında yer alan ülkeler, evliliğe bakış açılarının geleneksel olmasıyla dikkat çekiyor. Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Lübnan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde boşanma oranlarının düyüksek şük olduğu ve evliliklerin genellikle 6 yıl civarında devam ettiği görülüyor.



Dikkat çeken diğer ülkeler arasında Fas, Mısır, Tayland, Peru, Şili, Kolombiya ve Hindistan yer alıyor. Avrupa’da ise Bulgaristan, Romanya, Çin (Asya’da), Meksika ve Brezilya gibi ülkeler evlilik süresi açısından 10 yıl civarında bulunuyor.