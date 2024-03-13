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Dünyada her 6 saniyede 1 çocuk ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM), 5 yaş altı çocuk ölümlerinde görülen azalmaya rağmen her 6 saniyede bir çocuğun hayatını kaybettiğini, temel sağlık hizmetlerine daha iyi erişim sağlanırsa birçok çocuk ve gencin ölümünün önlenebileceğini bildirdi.

Dünyada her 6 saniyede 1 çocuk ölüyor - 1

BM Çocuk Ölümleri Tahminleri Kuruluşlar Arası Grubunun (BM IGME) 2022 yılına ait verilerle hazırladığı raporu açıklandı.

Rapora göre, 5 yaşını doldurmadan hayatını kaybeden çocukların sayısı 2022'de en düşük seviyeye inerek 4,9 milyona geriledi.

Küresel olarak 5 yaş altı çocuk ölüm oranı da 2000'den bu yana yüzde 51 düştü.

2022'de 5 yaş altı 4,9 milyon çocuğun yanı sıra 5-24 yaş arası 2,1 milyon çocuk ve genç yaşamını yitirdi.

Bu ölümler yoğun olarak Sahra altı Afrika ve Güney Asya'da görüldü.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyada her 6 saniyede 1 çocuk ölüyor - 2

Küresel olarak 5 yaş altı çocuk ölümlerinde yaşanan azalmaya rağmen her 6 saniyede bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Birçok orta ve düşük gelirli ülkede çocuk ölümleri azaldı.

Kaynakların temel sağlık hizmetlerine ve çocuk sağlığına yeterince aktarılması durumunda bu konuda daha fazla ilerleme sağlanacağı belirtildi.

Dünyada her 6 saniyede 1 çocuk ölüyor - 3

TEMEL SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİM ÖLÜMLERİ ÖNLÜYOR

Çocuk ve gençler arasındaki can kayıplarına erken doğum, doğum sırasındaki komplikasyonlar, zatürre, ishal ve sıtma gibi önlenebilir veya tedavi edilebilir nedenler sebep oluyor.

Aşılama, doğumda yeterli sağlık personelinin bulunması, erken ve devam eden emzirme desteği ile çocukluk çağı hastalıklarının tanı ve tedavisi gibi düşük maliyetli müdahalelerin yanı sıra yüksek kaliteli temel sağlık hizmetlerine daha iyi erişim sayesinde birçok çocuk ve gencin hayatının kurtarılabileceği vurgulandı.

Çocuk sağlığını ve çocukların hayatta kalmasını iyileştirmek için özellikle yeni doğan ölümleri, akut solunum yolu enfeksiyonları, ishal ve sıtma gibi çocukluk hastalıklarının entegre yönetimine ihtiyaç bulunduğu kaydedildi.

Dünyada her 6 saniyede 1 çocuk ölüyor - 4

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE COVID-19

Küresel veriler, çocuk ölümlerinin azalmasında memnuniyet verici ilerlemelere işaret ederken birçok bölgede çocukların hayatta kalmasını tehlikeye sokan önemli tehditler ve eşitsizlikler de görüldü.

Bu tehditler arasında eşitsizlik ile ekonomik istikrarsızlık, yeni ve uzun süren çatışmalar, iklim değişikliğinin yoğunlaşan etkisi ve Covid-19'un etkileri yer aldı.

Dünyada her 6 saniyede 1 çocuk ölüyor - 5

YOKSULLUĞUN ÇOCUK ÖLÜMLERİNE ETKİSİ

En yoksul ortamda doğan çocukların 5 yaşından önce hayatını kaybetme olasılığı, en varlıklı ortamlarda yaşayan çocuklarla karşılaştırıldığında iki kat yüksek olduğu belirtildi.

Kırılgan veya çatışmalardan etkilenen ortamlarda yaşayan çocukların ise beşinci yaş günlerine gelmeden ölme olasılıklarının diğer bölgelerdeki çocuklara göre neredeyse 3 fazla olduğu ifade edildi.

Dünyada her 6 saniyede 1 çocuk ölüyor - 6

2030'A KADAR 35 MİLYON ÇOCUK TEHLİKEDE

Mevcut koşullarda 59 ülke, BM'nin belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ndeki 5 yaş altı çocuk ölümlerinde istenilen seviyeyi yakalamayacak, 64 ülke ise yeni doğan ölüm hedefinin gerisinde kalacak.

Bu trendin devam etmesi halinde 2030'a kadar yaklaşık 35 milyon çocuk 5'inci yaş gününe ulaşamadan hayatını kaybedecek.

Bu ölümlerin büyük bir kısmı Sahra altı Afrika ile Güney Asya'daki ülkelerde görülecek.

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