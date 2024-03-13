Dünyada her 6 saniyede 1 çocuk ölüyor

TEMEL SAĞLIK HİZMETİNE ERİŞİM ÖLÜMLERİ ÖNLÜYOR

Çocuk ve gençler arasındaki can kayıplarına erken doğum, doğum sırasındaki komplikasyonlar, zatürre, ishal ve sıtma gibi önlenebilir veya tedavi edilebilir nedenler sebep oluyor.

Aşılama, doğumda yeterli sağlık personelinin bulunması, erken ve devam eden emzirme desteği ile çocukluk çağı hastalıklarının tanı ve tedavisi gibi düşük maliyetli müdahalelerin yanı sıra yüksek kaliteli temel sağlık hizmetlerine daha iyi erişim sayesinde birçok çocuk ve gencin hayatının kurtarılabileceği vurgulandı.

Çocuk sağlığını ve çocukların hayatta kalmasını iyileştirmek için özellikle yeni doğan ölümleri, akut solunum yolu enfeksiyonları, ishal ve sıtma gibi çocukluk hastalıklarının entegre yönetimine ihtiyaç bulunduğu kaydedildi.