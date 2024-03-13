Dünyada her 6 saniyede 1 çocuk ölüyor
Birleşmiş Milletler (BM), 5 yaş altı çocuk ölümlerinde görülen azalmaya rağmen her 6 saniyede bir çocuğun hayatını kaybettiğini, temel sağlık hizmetlerine daha iyi erişim sağlanırsa birçok çocuk ve gencin ölümünün önlenebileceğini bildirdi.
BM Çocuk Ölümleri Tahminleri Kuruluşlar Arası Grubunun (BM IGME) 2022 yılına ait verilerle hazırladığı raporu açıklandı.
Rapora göre, 5 yaşını doldurmadan hayatını kaybeden çocukların sayısı 2022'de en düşük seviyeye inerek 4,9 milyona geriledi.
Küresel olarak 5 yaş altı çocuk ölüm oranı da 2000'den bu yana yüzde 51 düştü.
2022'de 5 yaş altı 4,9 milyon çocuğun yanı sıra 5-24 yaş arası 2,1 milyon çocuk ve genç yaşamını yitirdi.
Bu ölümler yoğun olarak Sahra altı Afrika ve Güney Asya'da görüldü.