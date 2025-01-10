Dünyada hiç camisi olmayan ülkeler: Müslüman nüfus yok denecek kadar az
Dünyada hiç camisi olmayan ülkeler, İslam'ın neredeyse o bölgelerde hiç yayılmaması nedeniyle merak ediliyor. Dünyanın dört bir yanında farklı inanç ve kültürlerin izlerini taşıyan mimari yapılar görmek mümkün. Ancak bazı ülkeler var ki, İslam dünyasının en önemli sembollerinden biri olan camilere hiç rastlanmıyor. Peki, bu ülkeler hangileri ve neden hiç cami inşa edilmemiş?
Bazı ülkelerde camilerin bulunmama durumu, tarihsel, demografik ya da kültürel nedenlerle açıklanabiliyor. Müslüman nüfusun yok denecek kadar az olduğu bu ülkelerde, cami inşa edilmemiş olması dini çeşitliliğin sınırlı olduğunu da gösteriyor.