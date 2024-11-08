Dünyada hiç kalmadı! Gerçek penguenlerin nesli yıllar önce tükenmiş

Bilim insanlarına göre dünyanın hiçbir yerinde "gerçek penguenler" kalmadı. Orijinal penguenler günümüz penguenlerine inanılmaz derecede benziyorlardı; tek fark gagalarının biraz daha büyük ve şişkin olmasıydı. Benzerliklerine rağmen, iki tür aslında yakın akraba bile değildi. National Geographic'in iddiasına göre balıkçılar, İzlanda'daki Eldey Adası'nda son teyit edilmiş penguen çiftini öldürdü. Sosyal medya kullanıcıları bu kuşların korkunç kaderini öğrenince büyük tepki gösterdi.

Dünyada hiç kalmadı! Gerçek penguenlerin nesli yıllar önce tükenmiş - 1

GERÇEK PENGUEN KALMADI

Bilim insanları, hayvanat bahçeleri dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde "gerçek penguenler" kalmadığını duyurdu.

Ne yazık ki doğa belgesellerinde tanıdığımız ve izlemekten hoşlandığımız penguenler, bilim tarafından "penguen" olarak sınıflandırılan hayvanlar değil.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyada hiç kalmadı! Gerçek penguenlerin nesli yıllar önce tükenmiş - 2

SAHTE GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA TAMAMEN GERÇEK

Rahatsız edici haberi Reddit'te bir kullanıcı paylaştı. Paylaşımda, "Bugün penguen dediğimiz kuşlar aslında penguen değil, görünüşlerinden dolayı bu isimle anılan başka bir kuş türü. Günümüzde gerçek anlamda yaşayan penguen yok." ifadelerine yer verildi.

Sahte bir haber gibi görünen bu bilgi, tamamen doğru.

Tarihe bakıldığında ekranlarda gördüğümüz minik tüylü penguenler, gerçek penguenlere şaşırtıcı derecede benzeyen, bambaşka bir kuş türüdür.

Dünyada hiç kalmadı! Gerçek penguenlerin nesli yıllar önce tükenmiş - 3

YAKIN AKRABA BİLE DEĞİLLER

Orijinal penguenler "Pinguinus impennis" olarak adlandırılıyordu. Bu türler, Arktik ve Arktik altı bölgelerinde yaşamını sürdürüyordu.

Bu küçük uçamayan kuşlar, günümüz penguenlerine inanılmaz derecede benziyorlardı; tek fark gagalarının biraz daha büyük ve şişkin olmasıydı.

Benzerliklerine rağmen, bu kuşlar aslında günümüzdeki penguenlerle yakın akraba değillerdi.

Dünyada hiç kalmadı! Gerçek penguenlerin nesli yıllar önce tükenmiş - 4

SON PENGUEN ÇİFTİ ÖLDÜRÜLDÜ

3 Temmuz 1844'e kadar dünyada bu kuşlardan milyonlarca vardı; ancak National Geographic, bu tarihte balıkçıların İzlanda'daki Eldey Adası'nda son teyit edilmiş penguen çiftini öldürdüğünü iddia ediyor.

Yüzlerce yıl boyunca et ve yem olarak popüler oldular ve yağları, yumurtaları ve tüyleri gibi vücut parçaları da mal olarak satıldı.

1770'lerde bu kuşların aşırı avlanması türü tehdit etmeye başladı. Popülasyonu azaldıkça müzeler ve koleksiyoncular varlığının kanıtı olarak hayvanın bir parçasını saklamak istediler.

Dünyada hiç kalmadı! Gerçek penguenlerin nesli yıllar önce tükenmiş - 5

DÜNYANIN HER YERİNE YAYILACAKLARDI

Balıkçıların türün son temsilcilerini neden yok ettiği konusunda kimse emin değil.

Yaşadıkları dönemde Kanada, Grönland, İzlanda, Britanya Adaları ve İskandinavya'da bulunuyorlardı.

Eğer bugün hala yaşıyor olsalardı her yerde olurlardı. Ayrıca Batı Atlas Okyanusu'nda, Doğu Atlas Okyanusu'nda ve ABD'nin Güney İspanya ve Yeni İngiltere bölgesine kadar yayılmayı da başardılar.

Dünyada hiç kalmadı! Gerçek penguenlerin nesli yıllar önce tükenmiş - 6

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

İnternet kullanıcıları bu kuşların korkunç kaderini öğrenince büyük tepki gösterdi.

Kullanıcılardan biri, "Çocuğumla birlikte Danimarka'nın ulusal tarih müzesini ziyaret ettim ve bir insan tarafından öldürülen son doldurulmuş pengueni gördüm." yazdı.

Bir diğeri ise şöyle dedi: "Milyonlarca yıllık evrim bir anda sona erdi."

Dünyada hiç kalmadı! Gerçek penguenlerin nesli yıllar önce tükenmiş - 7
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