Dünyada hiç kalmadı! Gerçek penguenlerin nesli yıllar önce tükenmiş
Bilim insanlarına göre dünyanın hiçbir yerinde "gerçek penguenler" kalmadı. Orijinal penguenler günümüz penguenlerine inanılmaz derecede benziyorlardı; tek fark gagalarının biraz daha büyük ve şişkin olmasıydı. Benzerliklerine rağmen, iki tür aslında yakın akraba bile değildi. National Geographic'in iddiasına göre balıkçılar, İzlanda'daki Eldey Adası'nda son teyit edilmiş penguen çiftini öldürdü. Sosyal medya kullanıcıları bu kuşların korkunç kaderini öğrenince büyük tepki gösterdi.
GERÇEK PENGUEN KALMADI
Bilim insanları, hayvanat bahçeleri dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde "gerçek penguenler" kalmadığını duyurdu.
Ne yazık ki doğa belgesellerinde tanıdığımız ve izlemekten hoşlandığımız penguenler, bilim tarafından "penguen" olarak sınıflandırılan hayvanlar değil.