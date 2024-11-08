Dünyada hiç kalmadı! Gerçek penguenlerin nesli yıllar önce tükenmiş

SAHTE GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA TAMAMEN GERÇEK

Rahatsız edici haberi Reddit'te bir kullanıcı paylaştı. Paylaşımda, "Bugün penguen dediğimiz kuşlar aslında penguen değil, görünüşlerinden dolayı bu isimle anılan başka bir kuş türü. Günümüzde gerçek anlamda yaşayan penguen yok." ifadelerine yer verildi.

Sahte bir haber gibi görünen bu bilgi, tamamen doğru.

Tarihe bakıldığında ekranlarda gördüğümüz minik tüylü penguenler, gerçek penguenlere şaşırtıcı derecede benzeyen, bambaşka bir kuş türüdür.