Dünyada ilk kez: 30 bin yıl önce ölen çocuğun yüzü ortaya çıkarıldı

Ancak, 2021 yılında Almanya’daki Mac Plank Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaya kadar kafatasının bir Neandertal çocuğa ait olduğu bilinmiyordu. Alman uzmanlar, kafatasının ön kemiğini analiz etti ve şeklin önceki Neandertal kafataslarıyla eşleştiğine buldu. Yapılan DNA analizi ise Teşik-Taş 1'in Neandertal tipi mtDNA taşıdığını gösterdi.