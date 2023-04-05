Dünyada kaç tane sokak hayvanı var? Ülkelere göre rakamlar

TÜRKİYE'DE DURUM

Türkiye'de sokak hayvanlarının sayısı sürekli değiştiğinden kesin bir tahminde bulunulamıyor. Ancak, çeşitli tahminlere göre Türkiye'de ortalama 150 bin ile 300 bin arasında sokak köpeği ve kedi bulunduğu düşünülüyor. Türkiye'de sokak hayvanlarının kontrol altına alınması ve barınaklarda toplanarak bakımının yapılması amacıyla birçok sivil toplum kuruluşu ve hayvanseverler çalışmalar yapıyor.