Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri

Uçak gemileri, okyanuslar ve kıyılar boyunca bir ülkenin deniz gücünü yansıtan ikonik semboller olarak tanımlanıyor. Hava operasyonları için seçkin bir kuvvet olan uçak gemileri, dünyada sadece 11 ülkede var. Türkiye'nin de yer aldığı listede bir ülke uçak gemisi operasyonlarının ön saflarında yer alıyor.