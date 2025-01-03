Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri

Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri belli oldu. Ülkelerin olası savaş durumlarında avantajını artıran ve savaş uçaklarını yanında götürmesini sağlayan askeri uçak gemileri, hem askeri kapasiteyi artırıyor hem de hava operasyonlarında ölümcül bir güç yaratıyor. Foreign Affairs Insights Review (FAIR) adlı şirket tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, en fazla uçak gemisine sahip ülkeler belli oldu. Türkiye'den de bir gemi listede yer aldı. Peki, dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri - 1

Uçak gemileri, okyanuslar ve kıyılar boyunca bir ülkenin deniz gücünü yansıtan ikonik semboller olarak tanımlanıyor. Hava operasyonları için seçkin bir kuvvet olan uçak gemileri, dünyada sadece 11 ülkede var. Türkiye'nin de yer aldığı listede bir ülke uçak gemisi operasyonlarının ön saflarında yer alıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri - 2

Ülkeler, nüfuzlarını göstermek, savunma sağlamak ve stratejik çıkarlarını desteklemek için bu deniz devlerini kullanmaktadır. Yapılan incelemede, 11 ülkenin uçak gemisi filolarına odaklanarak, küresel deniz güvenliği sahnesindeki yeteneklerini ve rolleri ortaya çıkıyor.

İşte en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeler;

Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri - 3

1. ABD

Uçak Gemisi Sayısı: 11 aktif

Öne Çıkan Gemiler: USS Gerald R. Ford, USS Nimitz

ABD, uçak gemisi gücüyle denizlerde üstünlük sağlıyor.

Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri - 4

2. ÇİN

Uçak Gemisi Sayısı: 3 aktif

Öne Çıkan Gemiler: Liaoning, Shandong

Çin'in modern uçak gemisi projeleri hızla artıyor.

Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri - 5

3. HİNDİSTAN

Uçak Gemisi Sayısı: 2 aktif

Öne Çıkan Gemiler: INS Vikramaditya, INS Vikrant

Bölgesel güç dengesinde önemli bir rol oynuyor.

Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri - 6

4. BİRLEŞİK KRALLIK

Uçak Gemisi Sayısı: 2 aktif

Öne Çıkan Gemiler: HMS Queen Elizabeth, HMS Prince of Wales

Gelişmiş uçak gemisi teknolojisiyle öne çıkıyor.

Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri - 7

5. JAPONYA

Uçak Gemisi Sayısı: 2 aktif

Öne Çıkan Gemiler: Izumo, Kaga

Modernize edilerek F-35B uçaklarına uyumlu hale getirildi.

Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri - 8

6. İTALYA

Uçak Gemisi Sayısı: 2 aktif

Öne Çıkan Gemiler: Cavour, Giuseppe Garibaldi

Çok amaçlı kullanım sağlayan gemilere sahip.

Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri - 9

7. TÜRKİYE

Uçak Gemisi: 1 (TCG Anadolu)

Durum: 2023 itibarıyla hizmete girdi.

TCG Anadolu, hem uçak gemisi hem de amfibi hücum gemisi olarak tasarlandı.

Türkiye'nin insansız hava araçları (SİHA) ile kullanıma uygun bir model geliştirme çalışmaları sürüyor.

Gemi, insansız hava araçları (SİHA/İHA) kullanımında dünyada öncü bir rol oynamayı hedefliyor. Bu durum, Türkiye’yi modern uçak gemisi konseptlerinde farklı bir yere taşıyor.

Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri - 10

8. FRANSA

Uçak Gemisi Sayısı: 1 aktif

Öne Çıkan Gemi: Charles de Gaulle

Avrupa'nın nükleer enerjiyle çalışan tek uçak gemisi.

Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri - 11

9. RUSYA

Uçak Gemisi Sayısı: 1 aktif

Öne Çıkan Gemi: Admiral Kuznetsov

Eskiyen filosu ve modernizasyon çalışmalarıyla gündemde.

Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri - 12

10. İSPANYA

Uçak Gemisi: Juan Carlos I

İspanya'nın çok yönlü amfibi uçak gemisi Juan Carlos I, ülkenin denizcilik hazırlığını ve hızlı yanıt yeteneklerine olan bağlılığını simgeliyor.

Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri - 13

11. BREZİLYA

Taşıyıcı: Atlântico

Brezilya'nın, daha önce HMS Ocean olarak bilinen ve dönüştürülen Atlântico'su, Güney Amerika'nın uçak gemisi sahnesine girişini simgeliyor. Bu çok amaçlı taşıyıcı, Brezilya'nın küresel ölçekte bir deniz gücü olma hedefini öne çıkarıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER