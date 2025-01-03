Dünyada sadece 11 ülkede var, biri Türk ordusunun: Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri
Dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri belli oldu. Ülkelerin olası savaş durumlarında avantajını artıran ve savaş uçaklarını yanında götürmesini sağlayan askeri uçak gemileri, hem askeri kapasiteyi artırıyor hem de hava operasyonlarında ölümcül bir güç yaratıyor. Foreign Affairs Insights Review (FAIR) adlı şirket tarafından, her yıl yapılan araştırma sonrasında, en fazla uçak gemisine sahip ülkeler belli oldu. Türkiye'den de bir gemi listede yer aldı. Peki, dünyanın en fazla savaş uçağı gemisine sahip ülkeleri arasında Türkiye kaçıncı sırada?
Uçak gemileri, okyanuslar ve kıyılar boyunca bir ülkenin deniz gücünü yansıtan ikonik semboller olarak tanımlanıyor. Hava operasyonları için seçkin bir kuvvet olan uçak gemileri, dünyada sadece 11 ülkede var. Türkiye'nin de yer aldığı listede bir ülke uçak gemisi operasyonlarının ön saflarında yer alıyor.