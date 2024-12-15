Dünyada sadece 27 kişide görülen hastalığa yakalandı: İlk başta doktorlar bile anlayamadı

CRELD1, çok nadir görülen bir genetik hastalık olup, her iki ebeveynin de taşıdığı hatalı bir genin çocuklara aktarılmasıyla ortaya çıkar. Bu hastalık; kalp rahatsızlıkları, öğrenme ve gelişimsel gecikmeler, solunum ve bağışıklık sorunları gibi birçok sağlık problemine yol açabilir.