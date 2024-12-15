Dünyada sadece 27 kişide görülen hastalığa yakalandı: İlk başta doktorlar bile anlayamadı
Dünyada bugüne kadar yalnızca 27 kişide görüldüğü tespit edilen ''CRELD1'' isimli genetik hastalık, kendisini hareket bozuklukları ve nöbetlerle ele veriyor. 2 yaşındaki Angus Powell isimli talihsiz çocuk da, bu hastalığa yakalanan sayılı kişilerden biri.
İlk nöbetini henüz 6 aylıkken geçiren Angus Powell'ın ailesi, çocuklarını 2 yıl boyunca birçok doktora gösterdi ancak yapılan testlerde Powell'ın hastalığına dair tek bir işarete rastlanmadı. Oxford Üniversitesi'nde görev yapan bir doktora danışarak şansını yeniden deneyen aile, oğullarının ''CRELD1'' adı verilen bir genetik hastalığa sahip olduğunu öğrendi.