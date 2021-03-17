Dünyada sadece 300 tane kaldı: Kendi türünün şarkısını unutan kuş dişileri çekemiyor

Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, soyu kritik tehlikede bulunan ötücü bir kuşun, kendi türüne ait şarkıları söyleyemediği belirtildi. Çalışma,, melodi ve şarkı kaybının Avustralya'nın en nadir kuşlarından biri olan kral naibi için kötü bir işaret olabileceğini buldu.

Bilim insanları, Avustralya’nın güneyine özgü türün doğada sadece 300 tane kaldığını belirterek, kendi türünün orijinal şarkılarını duymamaları nedeniyle bu durumun yaşanabileceğini belirtti.