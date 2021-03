Dünyada sadece 300 tane kaldı: Kendi türünün şarkısını unutan kuş dişileri çekemiyor

Crates'in Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan çalışması, her zamanki şarkılarını söylemeyi öğrenmeyen bu kuşların bir partner bulma olasılığının düşük olduğunu öne sürüyor.

Çalışmanın ortak yazarı ve BirdLife Avustralya’da orman kuşları programının lideri olan Dean Ingwersen, araştırma için vahşi doğada ve esaret altında yaşayan kral naiplerinin seslerini kaydettiklerini ve 1986 yılına kadar giden kayıtları analiz ettiklerini söyledi. Ingwersen, zamanla şarkıların karmaşıklığının azaldığını belitti.