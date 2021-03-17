Dünyada sadece 300 tane kaldı: Kendi türünün şarkısını unutan kuş dişileri çekemiyor

ntv.com.tr 17.03.2021 - 14:28
Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, soyu kritik tehlikede bulunan ötücü bir kuşun, kendi türüne ait şarkıları söyleyemediği belirtildi. Çalışma,, melodi ve şarkı kaybının Avustralya'nın en nadir kuşlarından biri olan kral naibi için kötü bir işaret olabileceğini buldu.
Bilim insanları, Avustralya’nın güneyine özgü türün doğada sadece 300 tane kaldığını belirterek, kendi türünün orijinal şarkılarını duymamaları nedeniyle bu durumun yaşanabileceğini belirtti.
Daha önce, kral naiplerinin friarbird’ler, currawonglar ve gugukkuşları gibi diğer türlerin şarkılarını taklit ettikleri biliniyordu. Ancak, bunu neden yaptıklarına dair net bir teori yoktu.
Çalışma, bu taklitçiliğin bir erkeğin dişinin dikkatini çekmek için yaptığı bir yetenek gösterisi olmadığını, bunun yerine kuşların bir eş bulmasını zorlaştırabilecek bir "ses kültürü kaybının" belirtisi olabileceğini buldu
Avustralya Ulusal Üniversitesi Fenner Çevre ve Toplum okulunda çevrebilimci olan Dr. Ross Crates'e göre, popülasyonlar o kadar düşük sayılara ulaştı ki, genç erkekler diğer yetişkinlerin çiftleşme çağrılarını öğrenme şansı elde edemiyor.
Crates'in Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayımlanan çalışması, her zamanki şarkılarını söylemeyi öğrenmeyen bu kuşların bir partner bulma olasılığının düşük olduğunu öne sürüyor.
Çalışmanın ortak yazarı ve BirdLife Avustralya’da orman kuşları programının lideri olan Dean Ingwersen, araştırma için vahşi doğada ve esaret altında yaşayan kral naiplerinin seslerini kaydettiklerini ve 1986 yılına kadar giden kayıtları analiz ettiklerini söyledi. Ingwersen, zamanla şarkıların karmaşıklığının azaldığını belitti.
Araştırmacılar, yavru erkek kuşları vahşi doğaya bırakılmadan önce doğru şarkıyı öğrenmelerine yardımcı olup olmayacağını görmek için farklı bölgelerdeki kral naibi habitatlarına iki yetişkini yerleştirdi.
Taronga Koruma Derneği’ndeki kuş departmanı şefi Michael Shiels, bilim insanlarının kuşlara serbest bırakıldıklarında en iyi gelişme şansı vermek için her şeyi deneyeceklerini söyledi.