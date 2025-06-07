Dünyada sessizce ölüme götüren hastalık: Risk altında mısınız?
Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ancak çoğu zaman fark edilmeyen kronik karaciğer hastalıklarına karşı sağlık uzmanlarından uyarı geldi.
İspanya'nın Barselona kentinde bu hafta düzenlenen küresel toplantıda, MASLD (Metabolik disfonksiyonla ilişkili steatotik karaciğer hastalığı) ve MASH (Metabolik disfonksiyonla ilişkili steatohepatit) gibi ciddi karaciğer hastalıklarının erken teşhisi ve kişi odaklı bakımın hayati önem taşıdığı vurgulandı.