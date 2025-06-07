Dünyada sessizce ölüme götüren hastalık: Risk altında mısınız?

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARABİLİR

Barselona’daki toplantıya katılan 100’ü aşkın uluslararası uzman, MASH teşhis oranlarının 2027’ye kadar iki katına çıkarılması gerektiği çağrısında bulundu. Hastalığın genellikle ileri evreye gelene kadar belirti göstermediğine dikkat çeken uzmanlar, bu durumun hem bireyler hem de sağlık sistemleri için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.



Toplantıda, birincil sağlık hizmetlerinde risk altındaki bireylerin tespiti için invaziv olmayan yöntemler ve yapay zeka destekli tanı teknolojilerinin devreye alınması önerildi. Ayrıca, rutin tarama programlarının oluşturulması, karaciğer testlerinin genel sağlık kontrollerine entegre edilmesi ve geri ödeme politikalarının güncellenmesi gerektiği belirtildi.





