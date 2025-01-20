Dünyada Trump rüzgarı: "En iyisini umut et, en kötüsüne hazırlan"

"DELİ OLDUĞUMU BİLDİĞİ İÇİN BANA SAYGI DUYUYOR"

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Trump, öngörülemezliğin kendi çalışma biçimi olduğunu açık bir şekilde dile getirdi.

Örneğin Wall Street Journal'a, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "ona saygı duymasından, çünkü onun deli olduğunu bilmesinden" memnun olduğunu söyledi.