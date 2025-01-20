Dünyada Trump rüzgarı: "En iyisini umut et, en kötüsüne hazırlan"
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın dört yıl sürecek ikinci başkanlık döneminin ilk günü. Bugün yemin ederek göreve başlayacak olan Trump, beraberinde karmaşık duygular getirdi. Dünya başkentlerinde liderler, öngörülemezliğiyle bilinen Trump'ın dönüşünü merak ve biraz da endişeyle bekliyor. Liderler hala en iyisini umut ediyor, ancak kaotik bir geri dönüşe de büyük ölçüde hazırlıksızlar.
TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİ
ABD'nin Batılı müttefikleri, Donald Trump'ın geri dönüşüne hazırlanıyor.
Dünyanın her yerinde liderler hala en iyisini umut ediyor, ancak kaotik ve yön duygusunu bozan kötü bir senaryoya büyük ölçüde hazırlıksızlar.