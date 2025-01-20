Dünyada Trump rüzgarı: "En iyisini umut et, en kötüsüne hazırlan"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın dört yıl sürecek ikinci başkanlık döneminin ilk günü. Bugün yemin ederek göreve başlayacak olan Trump, beraberinde karmaşık duygular getirdi. Dünya başkentlerinde liderler, öngörülemezliğiyle bilinen Trump'ın dönüşünü merak ve biraz da endişeyle bekliyor. Liderler hala en iyisini umut ediyor, ancak kaotik bir geri dönüşe de büyük ölçüde hazırlıksızlar.

Dünyada Trump rüzgarı: "En iyisini umut et, en kötüsüne hazırlan" - 1

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİ

ABD'nin Batılı müttefikleri, Donald Trump'ın geri dönüşüne hazırlanıyor.

Dünyanın her yerinde liderler hala en iyisini umut ediyor, ancak kaotik ve yön duygusunu bozan kötü bir senaryoya büyük ölçüde hazırlıksızlar.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyada Trump rüzgarı: "En iyisini umut et, en kötüsüne hazırlan" - 2

GÜÇLÜ BİR GERİ DÖNÜŞ

Trump, göreve başlamasına giden süreçte dünyaya bir dizi sinyal gönderdi.

Bunlar arasında Kanada, Çin ve Meksika'ya uyguladığı gümrük vergilerini artırması, Grönland ve Panama Kanalı'nı satın alma -eğer alamazsa işgal etme- sözü vermesi ve nüfuzunu kullanarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu mayıs ayından beri direndiği Gazze'de ateşkese zorlaması yer alıyor.

Dünyada Trump rüzgarı: "En iyisini umut et, en kötüsüne hazırlan" - 3

"DELİ OLDUĞUMU BİLDİĞİ İÇİN BANA SAYGI DUYUYOR"

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Trump, öngörülemezliğin kendi çalışma biçimi olduğunu açık bir şekilde dile getirdi.

Örneğin Wall Street Journal'a, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "ona saygı duymasından, çünkü onun deli olduğunu bilmesinden" memnun olduğunu söyledi.

Dünyada Trump rüzgarı: "En iyisini umut et, en kötüsüne hazırlan" - 4

"DELİ ADAM KORKUSU"

Trump'ın bu stratejisine göre "deli adam korkusu" arada sırada gerçekten çılgınca bir şeyler yapmazsa azalır.

Bu nedenle, birçok kişi Trump'ın yönetimini hızlı başlatmasını, rakiplerini huzursuz etmeye çalışmasını ve "Önce Amerika" yaklaşımını kanıtlamasını bekliyor.

Dünyada Trump rüzgarı: "En iyisini umut et, en kötüsüne hazırlan" - 5

BİRİNCİ GÜN PLANLARI

İktidarının birinci gününde bazı radikal vaatlerini yerine getirmesi zor olabilir.

Ukrayna savaşını 24 saat içinde bitirmek, kitlesel sınır dışı operasyonları başlatmak veya dünya çapında yüzde 25'lik gümrük vergileri koymak ilk gün için ulaşması zor hedefler.

Ancak Trump'ın, Kanada, Çin ve Meksika başta olmak üzere hangi yabancı ülkeleri hedeflediğini açıklaması bekleniyor.

Dünyada Trump rüzgarı: "En iyisini umut et, en kötüsüne hazırlan" - 6

TRUMP'IN YEMİN TÖRENİ

Trump, bugün yapılacak yemin töreninin, beklenen aşırı soğuk hava tahminleri nedeniyle ABD Kongre binası içinde yapılacağını duyurdu.

"Daha başkanlığa başlamadan yemin törenini düşünerek, ülkemizin insanlarını korumak benim görevim" ifadelerini kullanan Trump, yemin töreninin yapılacağı gün Washington DC'de rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklığının ciddi derecede düşeceğine yönelik hava tahmini raporlarına dikkat çekti.

ABD'de en son 1985'te aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle eski Başkan Ronald Reagan'ın yemin töreni Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılmıştı.

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