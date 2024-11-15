Dünyada vaka sayısı 800 milyonu aştı: Son 30 yılda ciddi boyutlara ulaştı
Dünya genelinde diyabet hastalığına sahip kişi sayısında artış yaşanıyor. Yapılan bir araştırmada diyabet hastalığına sahip insan sayısı son 30 yılda iki katına çıkarak 800 milyonu aştı. 1990'da dünya genelinde yetişkinler arasında yüzde 7 olan diyabet oranı, 2022'de yüzde 14'e yükseldi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile NCD Risk Faktörü İşbirliği (NCD-RisC) bünyesindeki bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, 18 yaş ve üstü 140 milyondan fazla kişinin dünya çapında 1000'den fazla çalışmadan elde edilen verileri analiz edildi.