Dünyadaki çeşitli yapılara, Ukrayna'ya destek için bayrak renkleri yansıtıldı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 11:38 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 11:43
Rusya’nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna’ya dayanışma çerçevesinde İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaca ünlü tarihi yapı Kolezyum’a Ukrayna bayrağının sarı - mavi renkleri yansıtıldı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Başbakanlık Ofisi binasında Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.
Başbakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna bayrağı renklerinin yansıtıldığı Başbakanlık Ofisi binasının fotoğrafının paylaşarak, İngilizce ve Ukraynaca olarak “Birleşik Krallık, özgürlüklerini ve demokrasilerini cesurca savunan Ukrayna ve halkının yanındadır” ifadelerine yer verdi.
Berlin eyalet yönetimi tarafından, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı ve Ukrayna halkı ile dayanışma için, tarihi Brandenburg Kapısı'na da Ukrayna bayrağı yansıtıldı.
Kosova Hükümeti binasına da Ukrayna ile dayanışmayı göstermek için bu ülkenin bayrağı yansıtıldı.