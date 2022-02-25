Dünyadaki çeşitli yapılara, Ukrayna'ya destek için bayrak renkleri yansıtıldı

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya destek vermek amacıyla bazı ülkeler dün gece önemli yapılara Ukrayna bayrağının renklerini yansıttı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 11:38 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 11:43

Dünyadaki çeşitli yapılara, Ukrayna'ya destek için bayrak renkleri yansıtıldı - 1

Rusya’nın askeri müdahalede bulunduğu ’ya dayanışma çerçevesinde İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaca ünlü tarihi yapı Kolezyum’a Ukrayna bayrağının sarı - mavi renkleri yansıtıldı.

Dünyadaki çeşitli yapılara, Ukrayna'ya destek için bayrak renkleri yansıtıldı - 2
Dünyadaki çeşitli yapılara, Ukrayna'ya destek için bayrak renkleri yansıtıldı - 3

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Başbakanlık Ofisi binasında Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Dünyadaki çeşitli yapılara, Ukrayna'ya destek için bayrak renkleri yansıtıldı - 4

Başbakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna bayrağı renklerinin yansıtıldığı Başbakanlık Ofisi binasının fotoğrafının paylaşarak, İngilizce ve Ukraynaca olarak “Birleşik Krallık, özgürlüklerini ve demokrasilerini cesurca savunan Ukrayna ve halkının yanındadır” ifadelerine yer verdi.

Dünyadaki çeşitli yapılara, Ukrayna'ya destek için bayrak renkleri yansıtıldı - 5
Dünyadaki çeşitli yapılara, Ukrayna'ya destek için bayrak renkleri yansıtıldı - 6

Berlin eyalet yönetimi tarafından, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı ve Ukrayna halkı ile dayanışma için, tarihi Brandenburg Kapısı'na da Ukrayna bayrağı yansıtıldı.

Dünyadaki çeşitli yapılara, Ukrayna'ya destek için bayrak renkleri yansıtıldı - 7
Dünyadaki çeşitli yapılara, Ukrayna'ya destek için bayrak renkleri yansıtıldı - 8

Kosova Hükümeti binasına da Ukrayna ile dayanışmayı göstermek için bu ülkenin bayrağı yansıtıldı.

Dünyadaki çeşitli yapılara, Ukrayna'ya destek için bayrak renkleri yansıtıldı - 9

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