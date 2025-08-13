En ölümcül kanser türlerinin başında geliyor: Uzmanlar riski artıran büyük hatayı açıkladı

ABD’nin Florida eyaletinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, düzenli ve yüksek miktarda alkol tüketimi, dünyadaki en ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanserine yakalanma riskini ciddi şekilde artırıyor.

Ses getiren çalışma, alkolün, pankreasta sindirim enzimlerini üreten hücrelere zarar verdiğini ortaya koydu. Sindirimin yanı sıra kan şekeri düzenlemesinde de önemli rol oynayan pankreas, zamanla iltihap nedeniyle hasar görüyor. Uzun vadede ise bu iltihaplanma, kansere dönüşebilecek öncül lezyonlara yol açabiliyor.

Araştırmacılar, hastalığın kansere dönüşebilmesi için Ras adı verilen bir gende mutasyon oluşması gerektiğini de belirtiyor. Ras, hücre büyümesini kontrol eden bir gen olarak biliniyor.

Bilim insanları ayrıca "CREB" adındaki iltihaplanmayı tetikleyen bir genin etkisiz hale getirilmesiyle, pankreasta öncül ya da kanserli hücre oluşumunun önüne geçilebileceğini keşfetti.

GENÇLERDE VAKA ARTIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre, son yıllarda pankreas kanseri vakalarında özellikle gençler arasında artış gözlemleniyor. Ancak bu artış, henüz ölüm oranlarına yansımış değil.

Pankreas kanseri, teşhis edildikten sonraki ilk yıl içinde hastaların yalnızca yüzde 10’unun hayatta kalabildiği, oldukça kötü bir prognoza sahip bir hastalık. Üç yılın sonunda sağ kalım oranı yüzde 1’e kadar düşüyor. On yıl hayatta kalan hasta oranı ise yüzde 5’in altında.

Uzmanlar, pankreas kanserinin erken evrede teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Genellikle göz ardı edilen bazı belirtiler ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Ani kilo kaybı
  • Sürekli yorgunluk
  • Karın ağrısı
  • Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik
  • Cilt ve gözlerde sararma (sarılık)

PANKREAS KANSERİ TÜRLERİ

Pankreas kanserinin en yaygın türü olan adenokarsinom, vakaların yaklaşık yüzde 90’ını oluşturuyor.

Bu tür genellikle belirti vermiyor. Hastalar kilo kaybı ve sararma gibi semptomlar yaşadıklarında, çoğu zaman hastalık çoktan ilerlemiş oluyor. Bu nedenle “sessiz katil” olarak anılıyor.

Ancak son dönemdeki vaka artışları, genellikle daha yavaş ilerleyen ve iyi huylu olabilen endokrin tümörlerden kaynaklanıyor. Bu tümörler, yıllar içinde gelişse de zamanla kansere dönüşebiliyor.

Bazı uzmanlar, gençlerdeki artışın gerçek bir artıştan ziyade gelişmiş tıbbi görüntüleme tekniklerinin (MR ve BT gibi) yaygınlaşmasına bağlı olduğunu düşünüyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) göre, pankreas kanseri açısından risk altında olan gruplar şunlar:

  • 65 yaş ve üzeri bireyler
  • Kronik pankreatit hastaları
  • Ailede pankreas kanseri öyküsü olanlar
Diğer risk faktörleri arasında ise sigara kullanımı, fazla kilo, diyabet, işlenmiş et tüketimi ve bazı kan grupları yer alıyor.
