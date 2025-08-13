En ölümcül kanser türlerinin başında geliyor: Uzmanlar riski artıran büyük hatayı açıkladı

Uzmanlar, pankreas kanserinin erken evrede teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Genellikle göz ardı edilen bazı belirtiler ise şu şekilde sıralanıyor:





Ani kilo kaybı

Sürekli yorgunluk

Karın ağrısı

Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik

Cilt ve gözlerde sararma (sarılık)

PANKREAS KANSERİ TÜRLERİ

Pankreas kanserinin en yaygın türü olan adenokarsinom, vakaların yaklaşık yüzde 90’ını oluşturuyor.



Bu tür genellikle belirti vermiyor. Hastalar kilo kaybı ve sararma gibi semptomlar yaşadıklarında, çoğu zaman hastalık çoktan ilerlemiş oluyor. Bu nedenle “sessiz katil” olarak anılıyor.



Ancak son dönemdeki vaka artışları, genellikle daha yavaş ilerleyen ve iyi huylu olabilen endokrin tümörlerden kaynaklanıyor. Bu tümörler, yıllar içinde gelişse de zamanla kansere dönüşebiliyor.



Bazı uzmanlar, gençlerdeki artışın gerçek bir artıştan ziyade gelişmiş tıbbi görüntüleme tekniklerinin (MR ve BT gibi) yaygınlaşmasına bağlı olduğunu düşünüyor.



KİMLER RİSK ALTINDA?

65 yaş ve üzeri bireyler

Kronik pankreatit hastaları

Ailede pankreas kanseri öyküsü olanlar

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) göre, pankreas kanseri açısından risk altında olan gruplar şunlar:Diğer risk faktörleri arasında ise sigara kullanımı, fazla kilo, diyabet, işlenmiş et tüketimi ve bazı kan grupları yer alıyor.