Dünyadaki toprakların yalnızca yüzde 3’üne insan eli değmedi

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma dünya topraklarının sadece yüzde 3'ünün tüm orijinal hayvanlarının sağlıklı popülasyonları ve bozulmamış habitatıyla ekolojik olarak bozulmadan kaldığını ortaya koydu. İnsan faaliyetlerinden zarar görmeyen bu vahşi doğa parçalarının, çoğunlukla Amazon ve Kongo tropikal ormanlarının, doğu Sibirya ve kuzey Kanada ormanlarında ve Sahra'nın bazı kısımlarında bulunduğu bildirildi.

Diğer taraftan, Frontiers in Forests and Global Change adlı dergide yayımlanan çalışma, aslanlardan böceklere kadar pek çok yaban hayatı popülasyonunun temelde tarım ve inşaat için habitatın tahrip olması nedeniyle dibe vurduğunu, dünyanın bir biyolojik çeşitlilik krizinde olduğu gösterdi.

Key Biodiversity Areas Secretariat adlı kurumdan çalışmanın baş yazarı Dr. Andrew Plumptre, "Sonuçlar oldukça korkutucu,, çünkü gerçekten işleyen ve tamamen bozulmamış ekosistemlere sahip olduğu düşünülen yerlerin bile ne kadar zarar gördüğünü gösteriyor. Şu anda Birleşmiş Milletler’in ekosistem restorasyonunun on yılı içindeyiz, ancak bozulmuş habitatlara odaklanıyor. Ekolojik olarak bozulmamış ekosistemlere sahip olduğumuz bu alanları da türleri geri getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, yapılan çalışma kapsamında Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin Kırmızı Listesi'ndeki 7 bin türden bin 500’üne ait habitat alanlarının haritaları kullanıldı. Verilerin çoğu memeli hayvanlara aitti ancak bazı kuşları, balıkları, bitkileri, sürüngenleri ve amfibileri de içeriyordu. Tespit edilen bozulmamış alanların çoğu, yerli toplulukların yaşadığı bölgelerde tespit edildi.

Plumptre, ABD'deki Yellowstone ulusal parkına kurtların başarılı bir şekilde yeniden getirilmesine vurgu yaparak, "İnsan etkisinin hala düşük olduğu bölgelerde kaybedilen türlerin yeniden ekosistemlere tanıtmak, ekolojik olarak bozulmamış alanı yüzde 20'ye kadar artırabilir. Ancak, bu hayvanların hayatta kalmalarına yönelik tehditlerin ele alınması şartıyla mümkün olabilir" dedi.