Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair çığır açan çalışma: Okyanuslar antik çağlarda günümüzden çok daha tuzluydu

YENİ BİR YÖNTEM KULLANILDI

Diğer taraftan, şimdiye kadar, halojenlerin küresel bolluğuna ilişkin tahminler, kabuk ve mantodaki belirli elementlerin oranının yüzeye yakın olduğunu öne sürdü. Ancak, Korenaga ve Guo, durumun böyle olmadığını keşfetti. Yeni bir algoritmik araca ve diğer elementlerin Dünya'nın yüzeyi ve iç katmanlarında nasıl döngüye girdiğine dair son verileri kullanarak, küresel halojen seviyelerini tahmin etmek için yeni bir yöntem oluşturdular.