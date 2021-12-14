Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair çığır açan çalışma: Okyanuslar antik çağlarda günümüzden çok daha tuzluydu

ABD’de yer alan Yale Üniversitesi’nden bilim insanları, Dünya'nın antik okyanuslarının muhtemelen bugün olduğundan çok daha tuzlu olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, yeni keşfin Dünya’daki yaşamın, atmosferin ve iklimin nasıl geliştiğine dair bilimsel anlayışı güçlendireceğini söyledi. Çünkü okyanus ve denizlerde bulunan tuz yaşamın kaynağı olarak kabul ediliyor.

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 17:48 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 06:48

Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair çığır açan çalışma: Okyanuslar antik çağlarda günümüzden çok daha tuzluydu - 1

ABD’de Yale Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, gezegenimizdeki okyanusların ilk oluştukları zaman çok daha tuzlu olduğunu gösterdi. 

Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair çığır açan çalışma: Okyanuslar antik çağlarda günümüzden çok daha tuzluydu - 2

YÜZDE 7,5 ORANINDA TUZ ORANI

ve gezegen bilimleri profesörü Jun Korenaga ve yüksek lisans öğrencisi Meng Guo önderliğindeki araştırmada, Dünya'nın varlığının ilk 500 milyon yılında, okyanuslarının yüzde 7,5 kadar yüksek bir tuz seviyesi içerebileceğini öne sürüldü. Günümüzde okyanuslar yaklaşık yüzde 2,5 oranında tuz içeriyor.

Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair çığır açan çalışma: Okyanuslar antik çağlarda günümüzden çok daha tuzluydu - 3

Bununla birlikte, antik okyanusların tuzluluğuna ilişkin, tümü dolaylı verilere dayanan önceki tahminler, mevcut seviyeden 10 kat daha yüksekti.

Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair çığır açan çalışma: Okyanuslar antik çağlarda günümüzden çok daha tuzluydu - 4

"SAĞLAM BİR TEMEL OLUŞTU"

Korenaga, "Çalışmamız, erken okyanus kimyasını deşifre etmenin sadece başlangıcı, ancak şimdi üzerine inşa edilecek sağlam bir temele sahibiz” dedi.

Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair çığır açan çalışma: Okyanuslar antik çağlarda günümüzden çok daha tuzluydu - 5

Proceedings of the National Academy of Science'da (Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri) yayımlanan çalışma kapsamında Korenaga ve Guo, araştırmalarına akıllarında daha geniş ve  daha temel bir soruyla başladıklarını söyledi.

Ardından, flor, klor (tuzda bulunur), brom ve iyot gibi metallerle reaksiyona girdiklerinde bir dizi tuz üreten elementlerin  'da ne kadar kararlı halde bilmek istediler.

Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair çığır açan çalışma: Okyanuslar antik çağlarda günümüzden çok daha tuzluydu - 6

TUZ YAŞAMI MÜMKÜN KILDI

Çalışmanın yazarlarının bildirdiğine göre, halojenler, 'nın atmosferi, okyanuslar ve kayalık manto etkileşimi de dahil olmak üzere gezegenin oluşumu ve evrimi ile ilgili en temel süreçlerin bazılarında kritik bir rol oynuyor.  Deniz suyunda halojenlerin varlığı, okyanusların Dünya'da yaşamı mümkün kılan temel doğası nedeniyle özellikle önem taşıyor.

Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair çığır açan çalışma: Okyanuslar antik çağlarda günümüzden çok daha tuzluydu - 7

Guo, "Deniz suyu kimyası yalnızca okyanusun asitliğini değil, aynı zamanda karbondioksitin atmosfer ve okyanus arasında bölünme şeklini de belirler” açıklamasını yaptı.

Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair çığır açan çalışma: Okyanuslar antik çağlarda günümüzden çok daha tuzluydu - 8

YENİ BİR YÖNTEM KULLANILDI

Diğer taraftan, şimdiye kadar, halojenlerin küresel bolluğuna ilişkin tahminler, kabuk ve mantodaki belirli elementlerin oranının yüzeye yakın olduğunu öne sürdü. Ancak, Korenaga ve Guo, durumun böyle olmadığını keşfetti. Yeni bir algoritmik araca ve diğer elementlerin 'nın yüzeyi ve iç katmanlarında nasıl döngüye girdiğine dair son verileri kullanarak, küresel halojen seviyelerini tahmin etmek için yeni bir yöntem oluşturdular.

Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair çığır açan çalışma: Okyanuslar antik çağlarda günümüzden çok daha tuzluydu - 9

Ekibin bulguları, klorür ve diğer halojenlerin, 'nın ilk 500 milyon yılı boyunca büyük ölçüde gezegenin içinden atıldığını, yani bu maddeleri  Dünya'nın kabuklu yüzeyine ve okyanuslara daha da yaklaştırdığını,  sonrasında çoğunu mantoya geri döndürdüğünü gösterdi.

Dünyadaki yaşamın başlangıcına dair çığır açan çalışma: Okyanuslar antik çağlarda günümüzden çok daha tuzluydu - 10

Korenaga, "Bulgularımız geleneksel çalışmaların tamamen tersini gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, yeni çalışma ABD Ulusal Bilim Vakfı ve NASA tarafından fonlandı. 

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