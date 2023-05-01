Dünyadan 1 Mayıs İşçi Bayramı manzaraları

Bugün, Pakistan'dan Almanya'ya dünyanın birçok ülkesinde işçi sınıfı, sendikalar ve diğer örgütler, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor. 1 Mayıs, dünya genelinde işçilerin haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek için mücadele ettiği bir gün olarak büyük önem taşıyor. İşte dünyada 1 Mayıs kutlamaları...

Dünyadan 1 Mayıs İşçi Bayramı manzaraları - 1

ALMANYA

Dünya genelinde her yıl 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. Aynı zamanda 1 Mayıs, dünya genelinde onlarca ülkede resmi tatil olma özelliği taşıyor. 

DÜNYA HABERLERİ

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1 Mayıs, özellikle Latin Amerika, Avrupa ve Asya'da yaygın olarak kutlanıyor. Bazı ülkelerde, 1 Mayıs, işçi sınıfının tarihi ve mücadelesine ithafen İşçi Bayramı olarak adlandırılırken, diğer ülkelerde ise baharın gelişi ve yenilenmenin simgesi olarak kutlanıyor.

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MİLYONLARCA KİŞİ BİR ARAYA GELİYOR

Dünya genelinde, milyonlarca kişi 1 Mayıs'ta kutlamalara katılıyor. İşçi sınıfı, sendikalar, insan hakları savunucuları, öğrenciler, aktivistler ve diğer topluluklar, bu günü kutlamak için bir araya geliyorlar.

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1 Mayıs kutlamalarının tarihi, 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu dönemde, işçi sınıfının örgütlenmesi ve hakları için mücadele eden işçi sendikaları, her yıl Mayıs ayının birinci gününde protesto gösterileri düzenliyorlardı. 

Dünyadan 1 Mayıs İşçi Bayramı manzaraları - 5

1886 yılında, ABD'nin Chicago eyaletinde yapılan bir protesto sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu onlarca işçi hayatını kaybetti. 

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Bu olay, 1 Mayıs'ın işçi hakları mücadelesi için önemini artırdı.

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ÇİN

Bugün, 1 Mayıs kutlamaları dünya genelinde devam ediyor ve işçi sınıfının hakları ve mücadelesi için bir simge haline geldi.

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ENDONEZYA

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FİLİPİNLER

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GÜNEY KORE

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İNGİLTERE

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TAYVAN

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PAKİSTAN

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Dünyadan 1 Mayıs İşçi Bayramı manzaraları - 46
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