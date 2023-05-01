Dünyadan 1 Mayıs İşçi Bayramı manzaraları

1 Mayıs, özellikle Latin Amerika, Avrupa ve Asya'da yaygın olarak kutlanıyor. Bazı ülkelerde, 1 Mayıs, işçi sınıfının tarihi ve mücadelesine ithafen İşçi Bayramı olarak adlandırılırken, diğer ülkelerde ise baharın gelişi ve yenilenmenin simgesi olarak kutlanıyor.