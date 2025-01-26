Dünya'dan 100 bin kilometre uzaklıkta kuş cıvıltıları duyuldu: "Çok büyüleyici, çok zorlayıcı"
Bilim insanları beklenmedik bir yerde kuş cıvıltısı gibi ses çıkaran kozmik dalgalar tespit etti. Araştırmacılar bu tür sesleri daha önce uzayda yakalamışlardı, ancak şimdi daha önce hiç ölçülmedikleri Dünya'dan 100 bin kilometre uzaklıktan algıladılar.
Bilim insanları beklenmedik bir yerde kuş cıvıltısı gibi ses çıkaran kozmik dalgalar tespit etti.
Koro dalgaları olarak adlandırılan bu plazma patlamaları, insan işitme duyusuyla aynı frekansta dalgalanıyor.
Ses sinyallerine dönüştürüldüklerinde, keskin notaları tiz kuş seslerini taklit ediyor.