Dünya'dan 100 bin kilometre uzaklıkta kuş cıvıltıları duyuldu: "Çok büyüleyici, çok zorlayıcı"

MANYETİK ALANLA BİR İLGİSİ OLABİLİR

Araştırmacılar bu tür sesleri daha önce uzayda yakalamışlardı, ancak şimdi cıvıl cıvıl dalgaları çok daha uzaklardan, daha önce hiç ölçülmedikleri Dünya'dan 100 bin kilometre uzaklıktan algıladılar.

Çalışmada yer almayan Iowa Üniversitesi'nden uzay fizikçisi Allison Jaynes, “Bu, bu alanda mümkün olabilecek fizikle ilgili pek çok yeni soru ortaya çıkarıyor” dedi.

Bilim insanları pertürbasyonların nasıl gerçekleştiğinden hala emin değiller, ancak Dünya'nın manyetik alanının bununla bir ilgisi olabileceğini düşünüyorlar.