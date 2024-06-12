Dünyadan felaket haberleri! Seller, aşırı sıcaklar, yangınlar...

Dünya genelinde küresel ısınmanın yol açtığı şiddetli yağış, yangın, aşırı sıcak hava ve toz fırtınası gibi çevresel felaketlere şahit olunuyor. Aşırı sıcaklar Hindistan ve Meksika'da ölümlere neden olurken İspanya ve Şili'de sel felaketi yaşanıyor. Aşırı sıcaklarla beraber orman yangınları da arttı. Fransa'da orman yangınları şu ana kadar 600 hektar alanı küle çevirdi. İşte dünyanın dört bir yanında felaket haberleri...

Dünyadan felaket haberleri! Seller, aşırı sıcaklar, yangınlar... - 1

HİNDİSTAN'DA AŞIRI SICAK

Hindistan'ın Orissa eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer can kayıplarının sıcak çarpması sonucu yaşandığını duyurdu.

Onlarca kişinin daha sıcak çarpması nedeniyle öldüğünden şüphelenildiği bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyadan felaket haberleri! Seller, aşırı sıcaklar, yangınlar... - 2

Hindistan ve diğer Asya ülkeleri sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Bilim insanları sıcakların insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha da kötüleştiğini söylüyor.

Dünyadan felaket haberleri! Seller, aşırı sıcaklar, yangınlar... - 3

MEKSİKA'DA SICAK HAVA DALGASI

Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 90'na çıktı.

Meksika basınındaki habere göre, özellikle ülkenin Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerindeki rekor sıcaklıklar sebebiyle can kayıpları artıyor.

Dünyadan felaket haberleri! Seller, aşırı sıcaklar, yangınlar... - 4

İSPANYA'DA SEL

İspanya'nın Mallorca Adası'nda şiddetli yağış sele neden oldu. Caddelerin yanı sıra Mallorca Havalimanı çevresini de su bastı.

Havalimanı dışına park eden araçlar kısmen suya gömüldü.

Havalimanı çevresinde saatte yaklaşık 5 santimetre yağış kaydedildiği açıklandı.

Yağış nedeniyle uçuşlarda da aksamalar yaşandı. 

Dünyadan felaket haberleri! Seller, aşırı sıcaklar, yangınlar... - 5

FRANSA'DA ORMAN YANGINI

Fransa'da, ülkenin güneyi yılın ilk büyük çaplı orman yangınıyla mücadele ediyor. Aşırı sıcak ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin giderek yayıldığı bildirildi.

Orman yangınları şu ana kadar 600 hektar alanı küle çevirdi. Alevleri kontrol altına alabilmek için yüzlerce itfaiyeci seferber olmuş durumda.

Dünyadan felaket haberleri! Seller, aşırı sıcaklar, yangınlar... - 6

ŞİLİ'DE SEL FELAKETİ

Sel felaketinin yaşandığı ülkelerden biri de Şili. Coronel şehrinde şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü. Nehirler taştı. 

Su basan evlerde hasar oluştu. Yüzlerce kişi yerlerinden edildi. Bazı bölgelerde şiddetli yağış toprak kaymalarını da tetikledi.

Dünyadan felaket haberleri! Seller, aşırı sıcaklar, yangınlar... - 7

BREZİLYA'YI SEL VURDU

Brezilya'da şiddetli yağışlar ülkeyi etkisi altına alarak sel felaketine neden oldu.

Brezilya medyası, sel ve toprak kaymalarından ülke genelinde 1,4 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu. Sel nedeniyle 150'den fazla insan kayboldu ve yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti.

Dünyadan felaket haberleri! Seller, aşırı sıcaklar, yangınlar... - 8

PAPUA YENİ GİNE'DE TOPRAK KAYMASI

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de bir hafta önce büyük bir toprak kayması felaketi gerçekleşti.

Hükümet, 2 binden fazla bölge sakininin toprak altında kaldığını açıkladı. Yetkililer enkaz altında kalan kimsenin hayatta olmadığını düşünüyor.

Bu nedenle kurtarma operasyonları cenazeleri toprak altından çıkarmak için tam kapsamlı bir arama çalışmasına dönüştürüldü.

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