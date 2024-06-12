Dünyadan felaket haberleri! Seller, aşırı sıcaklar, yangınlar...

PAPUA YENİ GİNE'DE TOPRAK KAYMASI

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de bir hafta önce büyük bir toprak kayması felaketi gerçekleşti.

Hükümet, 2 binden fazla bölge sakininin toprak altında kaldığını açıkladı. Yetkililer enkaz altında kalan kimsenin hayatta olmadığını düşünüyor.

Bu nedenle kurtarma operasyonları cenazeleri toprak altından çıkarmak için tam kapsamlı bir arama çalışmasına dönüştürüldü.