Dünyadan felaket haberleri! Seller, aşırı sıcaklar, yangınlar...
Dünya genelinde küresel ısınmanın yol açtığı şiddetli yağış, yangın, aşırı sıcak hava ve toz fırtınası gibi çevresel felaketlere şahit olunuyor. Aşırı sıcaklar Hindistan ve Meksika'da ölümlere neden olurken İspanya ve Şili'de sel felaketi yaşanıyor. Aşırı sıcaklarla beraber orman yangınları da arttı. Fransa'da orman yangınları şu ana kadar 600 hektar alanı küle çevirdi. İşte dünyanın dört bir yanında felaket haberleri...
HİNDİSTAN'DA AŞIRI SICAK
Hindistan'ın Orissa eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle en az 41 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer can kayıplarının sıcak çarpması sonucu yaşandığını duyurdu.
Onlarca kişinin daha sıcak çarpması nedeniyle öldüğünden şüphelenildiği bildirildi.