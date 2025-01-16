Dünyadan Gazze'deki ateşkes anlaşmasına tepkiler
Katar'ın başkenti Doha'da taraflar ve arabulucu ülkeler Gazze'de ateşkes sağlanması için görüşmeleri tamamladı. Taraflar arasında beklenen ateşkes anlaşmasına varıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkesi memnunieytle karşılandığını belirtirken, Avrupa ve dünyadan konuyla ilgili birçok açıklama geldi. İlk aşaması 42 gün sürecek ateşkes anlaşmasına Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?
İsrail ve Hamas Gazze'de ateşkes için anlaşmaya vardı. İsrail kabinesi yarın anlaşmayı onaylamak için toplanacak.