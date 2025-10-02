Dünyadan İsrail'e tepki: Sumud Filosu'na destek

Yorgos, "Hükümetimiz tamamen ilgisiz. Birkaç gün önce gemilere insansız hava araçları ile saldırı da oldu ama bizim hükümetimiz herhangi bir yorum bile yapmadı." dedi.

Kadın eylemci Nota ise Yunanistan'daki genel grev nedeniyle toplu taşıma imkanının bulunmamasına rağmen yaklaşık 1500 kişinin eyleme katıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Filomuza müdahale yapılmasına hazırlıklıydık. Haberi yaklaşık 1 saat önce alır almaz bulduğumuz tüm imkanlarla yola çıktık. Ulaşımımız da dayanışma içinde oldu. Zira bugün grev vardı. Filoya yardım etmek, Dışişleri Bakanlığına işini yapması için baskı yapmak üzere öğrencilerle, işçilerle buraya geldik."

İsrail'in uluslararası baskıdan korkmaya başladığına ilişkin inancını dile getiren Nota, "Filistin meselesi artık uluslararası bir haber konusu. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşana kadar da böyle olmaya devam edecek." diye konuştu.