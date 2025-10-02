Dünyadan İsrail'e tepki: Sumud Filosu'na destek
İsrail’in, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında protestolar yapıldı. Berlin’den Tunus’a, Atina’dan Buenos Aires’e kadar pek çok kentte binlerce kişi dayanışma gösterileri düzenledi.
İsrail’in, insani yardım ulaştırmak üzere Gazze’ye yol alan Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından birçok ülkede dayanışma gösterileri düzenlendi.
Berlin ana tren istasyonunda toplanan yaklaşık 300 kişi, Küresel Sumud Filosu ile dayanışma mesajları verdi.
İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıyı protesto eden göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.