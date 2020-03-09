Dünyadan Kadınlar Günü fotoğrafları

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 09.03.2020 - 12:17
İşçi hakları hareketinden ortaya çıkan Dünya Kadınlar Gününü'nün temelleri 8 Mart 1908 tarihinde New York'ta 15 bin çalışan kadının daha kısa mesai süreleri, daha yüksek maaş ve seçme hakkı talep etmesiyle atıldı. Bir yıl sonra Amerikan Sosyalist Partisi 8 Mart'ı Ulusal Kadınlar Günü ilan etti.
7 yaşındaki Fatima Cecilia Aldrighett isimli kız çocuğunun okul çıkışında annesini beklerken kaçırılarak öldürülmesi ve 25 yaşındaki Ingrid Escamilla'nın parçalanarak öldürülmesi ülkede öfkeyi tetikliyor.