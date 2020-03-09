Dünyadan Kadınlar Günü fotoğrafları

8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü, dünya genelinde kadın ve erkeklerin katıldığı geniş çaplı gösterilerle kutladı. En geniş katılım, kadın cinayetlerinin arttığı Meksika'da görüldü. Ülkede iki gündür devam eden gösterilerde polisin protestoculara sert bir şekilde müdahale ettiği ve 60 kişinin yaralandığı açıklandı.

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ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 09.03.2020 - 12:17

Dünya Kadınlar Günü yaklaşık 100 yılı aşkın bir süredir kutlanıyor. Ancak dünyada kadın-erkek eşitliği konusunda hala azımsanamayacak eksiklikler var.

İşçi hakları hareketinden ortaya çıkan Dünya Kadınlar Gününü'nün temelleri 8 Mart 1908 tarihinde New York'ta 15 bin çalışan kadının daha kısa mesai süreleri, daha yüksek maaş ve seçme hakkı talep etmesiyle atıldı. Bir yıl sonra Amerikan Sosyalist Partisi 8 Mart'ı Ulusal Kadınlar Günü ilan etti.

Alman politikacı ve kadın hakları savunucusu Clara Zetkin 1910 yılında Kopenhag'da toplanan Uluslararası Emekçi Kadınlar Konferansı'nda Dünya Kadınlar Günü fikrini önerdi. Konferansa 17 farklı ülkeden katılan 100 kadın, Zetkin'in önerisini oybirliğiyle kabul etti.

1911 yılında ise Kadınlar günü ilk kez uluslarası etkinliklerle kutlanmaya başladı. Bugün Pakistan'dan Arjantin'e, kadınların sorunlarını ifade etmek ve haklarını talep etmek için her yıl 8 Mart'ta bir araya geliyor.

Her yıl farklı bir tema belirlenen Dünya Kadınlar Günü'nün bu yılki teması "iş bırakma"ydı.

Yaklaşık 30 ülkede kadınlar dün işe gitmeyerek grev yaptı.

EN BÜYÜK GÖSTERİ MEKSİKA'DA Meksika'da 80 bin kişi Kadınlar Günün'nü kutlamak ve ülkede bir süredir devam eden kadın cinayetlerini protesto etmek için sokağa döküldü.

7 yaşındaki Fatima Cecilia Aldrighett isimli kız çocuğunun okul çıkışında annesini beklerken kaçırılarak öldürülmesi ve 25 yaşındaki Ingrid Escamilla'nın parçalanarak öldürülmesi ülkede öfkeyi tetikliyor. KADINLAR FATİMA İÇİN AYAKTA

Uzmanların belirttiğine göre ülkede her gün 10 kadın cinayeti işleniyor ve Meksikalılar hükümetin bu konuda aldığı tedbirleri yeterli bulmuyor.

POLİS SERT BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE ETTİ Meksika'da dün başlayan ve bugün de devam eden protestolarda polisin göstericilere biber gazı ile müdahale ettiği ve 60 kişinin yaralandığı açıklandı.

İşte dünyadan Kadınlar Günü fotoğrafları...