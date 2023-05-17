Dünyadan örnekler: İlk turu ikinci bitirip ikinci turda cumhurbaşkanı seçilenler

1 Mart 2020’de yemin ederek resmen göreve başlayan Pou, buradaki konuşmasında, "Bizim, iktidarın geçici kiracıları olduğumuzu, halkın hizmetinde ve onlara hizmet etmek için burada olduğumuzu unutmamalıyız. Neticede hükümet ve politika bir hizmettir ve bu yüzden, bugün göreve başlayan hükümet, güven oluşturabilmek için kendisini seçenlerle sürekli ve şeffaf bir iletişim kurma niyetindedir" ifadelerini kullanmıştı.