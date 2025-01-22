Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için dünyadan art arda taziye mesajları geldi. 76 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan facia, Avrupa ve dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Ülkelerin ve organizasyonların liderleri, yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 1

AB: TÜRKİYE VE HALKIYLA BİRLİK İÇİNDEYİZ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bolu'daki yangın nedeniyle kalplerimiz yaşamını yitirenler ve aileleriyle birlikte. Alevlerle mücadele eden ilk müdahale ekiplerinin inanılmaz cesaretinden onur duyuyoruz. Avrupa bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içindedir.” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 2

AP: CESUR MÜDAHALE EKİPLERİNE MİNNETTARIM

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı mesajını ileterek, “Hayat kurtarmak için sahada ellerinden geleni yapan cesur müdahale ekiplerine minnettarım. Yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 3

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle telgraf gönderdi.

Putin, telgrafta “Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim.” ifadelerini kullandı.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 4

UKRAYNA: KORKUNÇ TRAJEDİDEN DOLAYI DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Dost Türkiye'deki bir kayak merkezinde çıkan yangında çok sayıda can kaybının yaşandığı korkunç trajediden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm Türk halkına, hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve etkilenen herkese başsağlığı diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum. Ukrayna, bu zor zamanda Türk halkının acısını paylaşıyor.” ifadelerine yer verdi.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 5

AZERBAYCAN: KARDEŞ TÜRKİYE HALKINA EN DERİN TAZİYELERİNİ SUNUYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberi bizi derinden sarstı. Bu faciadan dolayı yaşadığınız üzüntüyü paylaşıyor, şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 6

YUNANİSTAN: DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bolu'da kayak merkezindeki trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yunanistan adına kurbanların ailelerine kalpten başsağlığı dilekleri iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 7

ERMENİSTAN: DÜŞÜNCELERİMİZ KURBANLAR VE AİLELERİYLE BİRLİKTE

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı,  X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu'da onlarca can kaybına neden olan trajik yangından dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 8

ALMANYA: ANİ BİR KAYIP VE ANLAŞILMAZ BİR ACI

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yangının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Steinmeier, Kartalkaya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının kendisini çok üzdüğünü belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı, size ve vatandaşlarınıza, vatandaşlarım adına da en derin taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Düşüncelerim kayak tatili sırasında başlarına gelen bu felaketin kurbanlarıyla birlikte. Bu, onların aileleri ve arkadaşları için ani bir kayıp ve anlaşılmaz bir acıdır.” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 9

FRANSA: TÜRK HALKININ YASINI PAYLAŞIYORUZ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki feci yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, “Fransa Türk halkının yasını paylaşıyor.” ifadesini kullandı.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 10

BELÇİKA: DÜŞÜNCELERİMİZ KURBANLARLA BİRLİKTE

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, Bolu'daki yangına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Fidan'a, ülkesi adına yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğini ilettiğini aktaran Quintin, “Düşüncelerimiz kurbanlarla birlikte. Belçika, Türkiye ve halkının yanındadır” açıklamasını yaptı.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 11

SURİYE: TÜRK KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, Türkçe ve Arapça paylaşılan taziye mesajında, Kartalkaya'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği faciadan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Mesajda, “Kederli ailelere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Kardeş Türk halkı, her zaman en zor anlarımızda yanımızda olmuş ve bizi desteklemiştir. Bugün ve yarın, Suriyeliler de Türk kardeşlerinin yanındadır ve bu zor dönemi en kısa sürede atlatmalarını dilemektedir.” ifadelerine yer verildi.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 12

KKTC: FACİA BİZLERİN DE YÜREĞİNİ DAĞLADI

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yayınladığı taziye mesajında, “Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yangın faciası, Kıbrıs Türkleri olarak bizlerin de yüreğini dağladı. Allah Türk milletini her türlü afetten korusun” ifadelerine yer verdi.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 13

GÜRCİSTAN: TAM DESTEĞİMİZİ İLETİYORUZ

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye'de Kartalkaya kayak merkezindeki otelde meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam desteğimi iletiyorum.” ifadesini kullandı.

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduklarını kaydeden Kobakhidze, Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 14

PAKİSTAN: DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Şerif, “Türkiye'nin kuzeyindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, özellikle de bu kazada sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 15

KOSOVA: CESUR KURTARMA EKİPLERİNİN YANINDAYIZ

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, meydana gelen trajik kaza nedeniyle derin bir üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Yıkıcı kayıplar nedeniyle yas tutan ailelere ve sevdiklerine en derin taziyelerini ileten Osmani, “Hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor zamanda, düşüncelerimiz ve dayanışmamız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı ile birliktedir.” ifadesini kullandı.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 16

ÖZBEKİSTAN'DAN TAZİYE MESAJI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Mirziyoyev mesajında, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 17

BELARUS: MAĞDURLARIN AİLELERİNE SABIR VE METANET DİLİYORUZ

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği başsağlığı mesajında, “Bu zor zamanda Belarus halkı ve şahsım adına bu trajediden etkilenen herkese destek ve dayanışma sözlerimi, içten taziyelerimi kabul edin. Mağdurların ailelerine sabır ve metanet, yaralılara acil şifalar dileriz.” açıklamasında bulundu.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 18

ÇEKYA: DÜŞÜNCELERİMİZ TÜRK HALKIYLA BİRLİKTE

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kartalkaya’daki otelde meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü içinde olduğunu söyledi.

Fiala, “Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bu trajediden etkilenen herkese içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu zor zamanlarda düşüncelerimiz Türk halkıyla birlikte.” ifadesini kullandı.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 19

SLOVAKYA: BU KEDERLİ GÜNLERDE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

lovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Başbakanı Robert Fico’nun beraberindeki heyetle Ankara’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretten bir gün sora Bolu’daki kayak merkezinde meydana gelen korkunç trajedi nedeniyle Türk halkına içten başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti.

Blanar, “Düşüncelerim olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla. Yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuyorum. Bu kederli günlerde, Türk halkı ile dayanışma içindeyim.” dedi.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 20

BAHREYN'DEN DAYANIŞMA MESAJI

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türk hükümetine, dost Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 21

MISIR'DAN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangın kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye hükümeti ve halkına en içten başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine içten taziyelerin sunulduğu açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 22

CEZAYİR'DEN DAYANIŞMA VURGUSU

Cezayir Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve Türk halkına samimi taziyelerini sunduğu ve yangında yaşamını yitirenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 23

IRAK'TAN TAZİYE MESAJI

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangın ve bu acı durumdan nedeniyle Irak'ın Türkiye ile dayanışma içinde olduğu belirtilerek en içten başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 24

BAE: YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Türk hükümetine, dost Türk halkına ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 25

KUVEYT'TEN TAZİYE MESAJI

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında, “Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz” açıklamasını yaptı.

Dünyadan taziye mesajları | 24 ülke Kartalkaya'da hayatını kaybedenleri andı - 26

ÜRDÜN: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNE TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında, “Kardeş Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve halkına en içten taziyelerimizi sunar, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar dileriz.” ifadelerini kullandı.

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