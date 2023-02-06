Dünyadan Türkiye'ye 7,4 büyüklüğündeki deprem için taziye ve yardım mesajları

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, merkez üssü Türkiye olan 7,4'lük depreme ilişkin bir mesaj yayınladı. Stoltenberg, "Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." dedi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili, ABD'nin gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.
Sullivan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yayımladı.
ABD'nin, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden ötürü derin endişe duyduğunu aktaran Sullivan, şunları kaydetti:
"Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Kremlin, Türkiye'nin güneyinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Ankara ile dayanışma içinde olduğunu dile getirerek, ülkenin bu felaketi en az hasarla atlatmasını umduğunu açıkladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberinin kendisini ve Azerbaycan halkını derinden üzdüğünü belirten İlham Aliyev, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor; size, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına derin hüzünle taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum. Allah rahmet eylesin."
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkçe yaptığı paylaşımında Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız." ifadelerini kulandı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, "Bu sabah düşüncelerim Türkiye ve Suriye halkıyla, özellikle de depremde mahsur kalanları kurtarmak için yiğitçe çalışan ilk müdahale ekipleriyle birlikte. Birleşik Krallık, elimizden gelebilecek her şekilde, yardıma hazırdır." açıklamasını yaptı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ise ülkesinin Türkiye'nin güneyini vuran 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yardım sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.
Yunanistan Başbakan Kiriakos Miçotakis, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem felaketinden derin üzüntü duyuyoruz. Kurbanların ailelerine içten başsağlığı diliyoruz ve düşüncelerimiz etkilenen tüm insanlarla birlikte. Yunanistan kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek." açıklamasını yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim bu korkunç depremlerde hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Partnerlerimizle birlikte hızlı bir şekilde yardım ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, DSÖ Avrupa üyesi olan Türkiye ile Suriye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kluge, "DSÖ Avrupa, bu trajediye müdahalede Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca'ya desteğini de taahhüt ediyor." ifadelerini kullandı.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Hollanda Arama ve Kurtarma Ekibi'nin bugün depremin olduğu bölgeye gideceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye ve Suriye'deki depremle ilgili korkunç haberler var. Düşüncelerimiz bu ağır doğal afetin tüm kurbanları ve mağdurları ile birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerimi ilettim.”
Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da "Türkiye'de ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberiyle şok olduk. Düşüncelerimiz Türk ve Suriyeli kurbanlar, mağdurlar ve aileleri ile birlikte. Hollanda Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis, askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşuyor." paylaşımında bulundu.
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Suriye sınırında Türkiye'yi vuran yıkıcı depremle ilgili gelişmeleri, Sivil Savunma tarafından güncellenen bilgileri yakından takip ediyor. Meloni, depremden etkilenen halka yakınlığını ve dayanışmasını belirtiyor. İtalyan Sivil Savunması ilk yardıma katkıda bulunmak için uygun olduğunu bildirmiştir." ifadesi kullanıldı.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok sayıda can kaybına yol açan şiddetli bir depremin vurduğu Türk halkının yanındayım. İtalya'nın yardımı eksik olmayacak. Dışişleri Bakanlığı, depremden etkilenen bölgedeki tüm İtalyanlarla temas kuruyor." ifadelerini kullandı.
Tajani, bir başka Twitter mesajında da İtalya'nın yakınlığını belirtmek ve İtalyan Sivil Savunmasının yardım için hazır olduğunu aktarmak üzere Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuklarını da kaydetti.
İtalyan bakan, bir diğer Twitter mesajında "Yıllar süren savaşın ardından bir darbe de bugünkü depremle alan Suriye halkının da yanındayım." ifadesini kullandı. Bu arada, İtalya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki büyük depremin hemen ardından İtalyan kıyıları için "tsunami" uyarısı verirken, bu uyarı daha sonra kaldırıldı.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Twitter'dan "Türkiye’yi sarsan ve çok sayıda can kaybına yol açan korkunç depremin ardından mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na, ülkesine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi ilettim. Fransa, Türk halkının yanındadır." açıklamasını yaptı.
Colonna, ülkesinin Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu belirtti.
Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şiddetli bir depremin meydana geldiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Kahramanmaraş, geçmiş olsun Türkiye." ifadelerine yer verildi.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye ve Suriye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan depremden derin üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı. Billström, İsveç'in, Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde afet yaşayan ülkelere yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye rejimi ile iletişime geçeceğini belirtti.
Depreme ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunan Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, "Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye'de meydana gelen şiddetli deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılarla ilgili yıkıcı haberler var." İfadelerini kullandı.
Rinkevics, depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, yaralılar için de acil şifa dileğinde bulundu.
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Türkiye'den gelen trajik haberleri duyduğumda şok oldum." diyerek, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Mısır, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu belirtildi.
Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu ifade edildi.
srail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, acil bir yardım programı hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin güneyinde meydana gelen deprem nedeniyle İsrail devleti adına Türk halkına derin üzüntülerimizi iletmek istiyorum. Kalplerimiz felaketin kurbanlarıyla; yaralılara acil şifa diliyoruz."
Cohen, acil bir yardım programı hazırlanması için Bakanlığına talimat verdiğini aktardı.
Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoaz Gallant'ın da İsrail ordusu ve Bakanlık kurumlarına insani yardım sağlanması için talimat verdiği paylaşıldı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Modi, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak, Türkiye'de meydana gelen depremin neden olduğu can ve mal kayıplarından dolayı duyulan acıyı paylaştıklarını belirtti.
Başbakan Modi, "Kederli ailelere taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralıların tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Hindistan, Türkiye halkıyla dayanışma içindedir ve bu trajediyle başa çıkmak için mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.