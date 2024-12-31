Dünyadan yeni yıl manzaraları: Şehirler bu yıl da ışıl ışıl

Dünyanın dört bir yanındaki şehirler, süregelen çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıkla çalkalanan bir yılın geride bıraktı. Yerel kültür ve gelenekleri öne çıkaran kutlamalarla dünya bu yıl da yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor.

Dünyadan yeni yıl manzaraları: Şehirler bu yıl da ışıl ışıl - 1

Dünya ülkeleri yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı.

Güney Pasifik Okyanusu'ndaki ülkeler 2025'i ilk karşılayanlar olacak.

Yeni Zelanda'da gece yarısı, New York'taki Times Meydanı'nda topun düşmesinden 18 saat önce başlayacak.

İki saat sonra Avustralya'da 1 milyondan fazla kişinin geleneksel havai fişek gösterisi için Sydney Limanı'nda olması bekleniyor.

İngiliz pop yıldızı Robbie Williams şarkılar söyleyecek ve yerli halkların törenleri, bu toprakların ilk insanlarına saygı duruşunda bulunacak.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyadan yeni yıl manzaraları: Şehirler bu yıl da ışıl ışıl - 2

ASYA'DA YILAN YILI

Japonya'nın büyük bir kısmı ülkenin en büyük bayramı öncesinde kapandı, tapınaklar ve evler “tatami” adı verilen yer paspaslarının büyük sopalarla dövülmesi de dahil olmak üzere kapsamlı bir temizlikten geçirildi.

Asya burçlar kuşağında yaklaşan Yılan Yılı, sürüngenlerin deri değiştirmesine atıfta bulunarak yeniden doğuş yılı olarak müjdeleniyor.

Zodyak döngüsünü 1 Ocak'tan itibaren gözlemleyen Japonya'daki mağazalar, gülümseyen minik yılan figürleri ve diğer yılan temalı ürünler satıyor.

Asya'daki diğer yerler Yılan Yılını daha sonra, Ay Yeni Yılı ile birlikte kutlamaya başlayacak. 

Dünyadan yeni yıl manzaraları: Şehirler bu yıl da ışıl ışıl - 3

GÜNEY KORE YASTA

Güney Kore'de, pazar günü Jeju Air'e ait bir uçağın Muan'da düşerek 179 kişinin ölümüne yol açmasının ardından ulusal yas ilan edilmesi nedeniyle kutlamalar azaltıldı ya da iptal edildi.

Cakarta'daki Yeni Yıl kutlamalarında 800 insansız hava aracının yer aldığı bir drone gösterisi de dahil olmak üzere göz kamaştırıcı bir havai fişek gösterisi yapılacak ve ardından şehrin ikonik Hotel Indonesia Roundabout'unda gece yarısına kadar geri sayım yapılacak.

Dünyadan yeni yıl manzaraları: Şehirler bu yıl da ışıl ışıl - 4

PUTİN VE Şİ "DAİMA EL ELE"

Çin devlet medyası, lider Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni yıl kutlamalarını, Batı ile gerginlik yaşayan iki lider arasında artan yakınlığı hatırlatacak şekilde haberleştirdi.

Resmi Xinhua Haber Ajansı Şi'nin Putin'e ülkelerinin “daima el ele ilerleyeceğini” söylediğini aktardı.

Dünyadan yeni yıl manzaraları: Şehirler bu yıl da ışıl ışıl - 5

GAZZE'NİN KUTLAYACAK BİR ŞEYİ YOK

Gazze'de 15'inci ayına giren İsrail saldırılarının gölgesinde, yeni yıl kutlamalarının sönük geçmesi bekleniyor.

Lübnan ciddi bir ekonomik krizin pençesinde ve İsrail ile Hizbullah arasında sallantılı bir ateşkesle sona eren savaş sırasında pek çok bölge ağır hasar gördü.

Suriyeliler ise Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından gelecek yıl için hem umut hem belirsizlik içinde.

Dünyadan yeni yıl manzaraları: Şehirler bu yıl da ışıl ışıl - 6

PAPA'DAN BARIŞ ÇAĞRISI BEKLENİYOR

Dubai'de binlerce kişinin dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa'daki yıllık havai fişek gösterisine katılması bekleniyor.

Roma'nın geleneksel yılbaşı kutlamalarına bir yenisi daha eklendi: Papa Francis'in 2025 yılında Ebedi Şehir'e 32 milyon dini kişilik getirmesi öngörülen ve her çeyrek yüzyılda bir düzenlenen Kutsal Yıl kutlamalarının başlangıcı.

Aziz Petrus Bazilikası'nda akşam duasını kutlayacak olan Papa'nın, yarın Ukrayna ve Ortadoğu'daki savaşların ortasında bir kez daha barış çağrısında bulunması bekleniyor.

Dünyadan yeni yıl manzaraları: Şehirler bu yıl da ışıl ışıl - 7

ABD'E AYİNLER

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Minnesota'daki Saint Paul Katedrali'nde saat 11'de düzenlenecek ayinin ardından şampanyalı bir resepsiyon verilecek.

1 Ocak, Katolikler için Meryem Ana'nın yüceliğine işaret eden bir yükümlülük günü ve birçok kilise öğleden sonra ve akşam nöbet ayinleri düzenleyecek.

Dünyadan yeni yıl manzaraları: Şehirler bu yıl da ışıl ışıl - 8
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