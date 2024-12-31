Dünyadan yeni yıl manzaraları: Şehirler bu yıl da ışıl ışıl
Dünyanın dört bir yanındaki şehirler, süregelen çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıkla çalkalanan bir yılın geride bıraktı. Yerel kültür ve gelenekleri öne çıkaran kutlamalarla dünya bu yıl da yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor.
Dünya ülkeleri yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı.
Güney Pasifik Okyanusu'ndaki ülkeler 2025'i ilk karşılayanlar olacak.
Yeni Zelanda'da gece yarısı, New York'taki Times Meydanı'nda topun düşmesinden 18 saat önce başlayacak.
İki saat sonra Avustralya'da 1 milyondan fazla kişinin geleneksel havai fişek gösterisi için Sydney Limanı'nda olması bekleniyor.
İngiliz pop yıldızı Robbie Williams şarkılar söyleyecek ve yerli halkların törenleri, bu toprakların ilk insanlarına saygı duruşunda bulunacak.