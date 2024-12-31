Dünyadan yeni yıl manzaraları: Şehirler bu yıl da ışıl ışıl

ASYA'DA YILAN YILI

Japonya'nın büyük bir kısmı ülkenin en büyük bayramı öncesinde kapandı, tapınaklar ve evler “tatami” adı verilen yer paspaslarının büyük sopalarla dövülmesi de dahil olmak üzere kapsamlı bir temizlikten geçirildi.

Asya burçlar kuşağında yaklaşan Yılan Yılı, sürüngenlerin deri değiştirmesine atıfta bulunarak yeniden doğuş yılı olarak müjdeleniyor.

Zodyak döngüsünü 1 Ocak'tan itibaren gözlemleyen Japonya'daki mağazalar, gülümseyen minik yılan figürleri ve diğer yılan temalı ürünler satıyor.

Asya'daki diğer yerler Yılan Yılını daha sonra, Ay Yeni Yılı ile birlikte kutlamaya başlayacak.