Dünyalık en kalabalık ülkesi ünvanı bu ay değişiyor

Dünya nüfusu 8 milyara ulaşırken; en kalabalık ülke ünvanı, Çin'den Hindistan'a geçiyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) tahminine göre Hindistan, Nisan ayının ikinci yarısında 1,4 milyarı aşkın nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olacak.
Hindistan'ın nüfusu 2011 yılında yapılan iç sayım sonucu 1,21 milyar olarak açıklanmıştı. Hükümet, her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımını 2021 yılında Covid-19 salgınını gerekçe göstererek ertelemişti.
Son veriler, 12 yıl içinde nüfusa 210 milyon, yani neredeyse Brezilya nüfusu kadar kişi eklendiği anlamına geliyor. Ancak bu da yeni sorunlar demek. Çünkü, Hindistan nüfus artışıyla birlikte ciddi bir işsizlik sorunu yaşıyor.
Hindistan'ın yakalayıp geçtiği Çin'in nüfusuysa,, 2022'de 800 bin kişi azalarak,1961'den bu yana ilk kez geriledi. Çin Ulusal İstatistik Büros'unun verilerine göre, Çin ana karasının nüfusu 2021'de 1 milyar 412 milyon 600 bin idi. 2022'de nüfus 1 milyar 411 milyon 800 bin olarak açıklandı.
Çin'de doğum oranları ise 2022'de binde 6,77'ye gerileyerek ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949 yılından bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
2016'dan beri nüfus artışı hızının azaldığı Çin'de hükümet, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk etmişti. Önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırı 2'ye çıkarıldı.
Ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliği kabul edildi.
Öte yandan, BM'ye göre dünya nüfusunun 2030'da 8 buçuk milyar, 2050'de 9,7 milyar,,
2100'de ise 10,4 milyara ulaşması öngörülüyor.