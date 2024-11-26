Dünyan en zengin adamı gündemden düşmüyor: "Zaman yolculuğu yapan uzaylı vampirim"
Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) profilinde yaptığı paylaşımlarla gündemde sık sık yer buluyor. Son olarak zaman yolculuğu yapan bir uzaylı vampir olduğunu iddia eden Musk'ın sosyal medya profilindeki "M.Ö. 3000'den beri doğrulandı" ifadesi kullanıcıların dikkatini çekti.
Elon Musk, sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) profilinde yaptığı açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekti.
Dünyanın en zengin adamı, zaman yolculuğu yapan bir vampir uzaylı olduğunu iddia ederek sosyal medyada gündem oldu.