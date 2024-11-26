Dünyan en zengin adamı gündemden düşmüyor: "Zaman yolculuğu yapan uzaylı vampirim"

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) profilinde yaptığı paylaşımlarla gündemde sık sık yer buluyor. Son olarak zaman yolculuğu yapan bir uzaylı vampir olduğunu iddia eden Musk'ın sosyal medya profilindeki "M.Ö. 3000'den beri doğrulandı" ifadesi kullanıcıların dikkatini çekti.

Dünyan en zengin adamı gündemden düşmüyor: "Zaman yolculuğu yapan uzaylı vampirim" - 1

Elon Musk, sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) profilinde yaptığı açıklamalarla yine dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en zengin adamı, zaman yolculuğu yapan bir vampir uzaylı olduğunu iddia ederek sosyal medyada gündem oldu. 

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Dünyan en zengin adamı gündemden düşmüyor: "Zaman yolculuğu yapan uzaylı vampirim" - 2

Musk, son olarak yaptığı bir paylaşımda; "İnanır mısınız, komşum bu sabah saat 2.30'da kapımı çaldı. Neyse ki hala ayaktaydım, gaydamı çalıyordum" dedi.

Dünyan en zengin adamı gündemden düşmüyor: "Zaman yolculuğu yapan uzaylı vampirim" - 3

Ardından bir X kullanıcısı daha önce Musk'ın "3000 yaşında bir vampir" olduğunu söylediği bir gönderiyi paylaşarak "Vampir olduğun için mi uyumuyorsun?" yazdı. 

Dünyan en zengin adamı gündemden düşmüyor: "Zaman yolculuğu yapan uzaylı vampirim" - 4

Musk ise "Ben zaman yolculuğu yapan bir uzaylı vampirim!" şeklinde cevap verdi. 

Dünyan en zengin adamı gündemden düşmüyor: "Zaman yolculuğu yapan uzaylı vampirim" - 5

"UZAYLI VAMPİR OLDUĞUMU KANITLIYOR"

Milyarderin açıklaması sonrası Doge Designer isimli hesabın "Elon Musk'ın X profili, M.Ö. 3000'den beri doğrulandı" ifadesini içeren paylaşımı gündem oldu. 

Musk, gönderiye "Bakın, bu benim zamanda yolculuk eden bir uzaylı vampir olduğumu kanıtlıyor!"  diyrek yanıt verdi ve  "5000 yaşında olmama rağmen çok daha genç göründüğümü düşünüyorum" dedi. 

Dünyan en zengin adamı gündemden düşmüyor: "Zaman yolculuğu yapan uzaylı vampirim" - 6

Musk'ın M.Ö. 3000'de doğrulandı  "zaman yolculuğu yapan, uzaylı vampir" kişiliğinin mizahi bağlamına uyması için profiline kasıtlı olarak eklediği düşünülüyor.

Dünyan en zengin adamı gündemden düşmüyor: "Zaman yolculuğu yapan uzaylı vampirim" - 7

Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan ABD seçimlerinde eski Başkan Donald Trump için kampanya yürüten Elon Musk, halkın Cumhuriyetçi Parti adayına oy vermesinin ardından biyografisini "Halk büyük hükümet reformu için oy kullandı" olarak değiştirdi.

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