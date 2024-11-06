Dünyanın acımasız yüzü: 22 ülke kıtlık riskiyle karşı karşıya
Birleşmiş Milletler raporuna göre, dünyanın 22 farklı ülkesinde yaşayan insanlar akut açlık riski altında. Bu ülkeler, kıtlık riskiyle karşı karşıya veya nüfusları felaket olarak nitelendirilebilecek koşullarla mücadele ediyor. Yılda iki kez hazırlanan Açlık Noktaları raporunda, açlık yaşanan bölgelere "acil ve ölçeklendirilmiş" yardım çağrısında bulunuluyor.
AÇLIK NOKTALARI RAPORU YAYINLANDI
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı'nın yaptığı ortak bir analize göre, önümüzdeki altı ayda savaştan etkilenen 22 ülkede akut gıda güvensizliğinin daha da kötüleşmesi bekleniyor.
Yılda iki kez hazırlanan Açlık Noktaları raporunda, dünya genelinde daha da kötüleşmesi muhtemel gıda krizleri hakkında erken uyarılar yer alıyor.