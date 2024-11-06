Dünyanın acımasız yüzü: 22 ülke kıtlık riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler raporuna göre, dünyanın 22 farklı ülkesinde yaşayan insanlar akut açlık riski altında. Bu ülkeler, kıtlık riskiyle karşı karşıya veya nüfusları felaket olarak nitelendirilebilecek koşullarla mücadele ediyor. Yılda iki kez hazırlanan Açlık Noktaları raporunda, açlık yaşanan bölgelere "acil ve ölçeklendirilmiş" yardım çağrısında bulunuluyor.

Dünyanın acımasız yüzü: 22 ülke kıtlık riskiyle karşı karşıya - 1

AÇLIK NOKTALARI RAPORU YAYINLANDI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı'nın yaptığı ortak bir analize göre, önümüzdeki altı ayda savaştan etkilenen 22 ülkede akut gıda güvensizliğinin daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Yılda iki kez hazırlanan Açlık Noktaları raporunda, dünya genelinde daha da kötüleşmesi muhtemel gıda krizleri hakkında erken uyarılar yer alıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın acımasız yüzü: 22 ülke kıtlık riskiyle karşı karşıya - 2

YÜKSEK ENDİŞE SEVİYESİ BELGELENDİ

Raporda, kasım 2024 ile mayıs 2025 arasında akut gıda güvensizliğinin daha da kötüleşeceğinin tahmin edildiği 22 açlık noktası tespit edildi.

Sudan, Güney Sudan, Mali, Filistin ve Haiti gibi ülkeler en yüksek endişe seviyesinde derecelendirildi.

Bu ülkeler, kıtlıkla veya kıtlık riskiyle karşı karşıya veya nüfusları felaket olarak nitelendirilebilecek koşullarla mücadele ediyor.

Dünyanın acımasız yüzü: 22 ülke kıtlık riskiyle karşı karşıya - 3

KOORDİNELİ ULUSLARARASI EYLEM ÇAĞRISI

Uzmanlar, "Ağır erişim kısıtlamalarını ele almak ve çatışma ve güvensizliğin azaltılmasını savunmak için acil insani çabalar ve koordineli uluslararası eylem yapılmazsa Filistin, Sudan, Güney Sudan, Haiti ve Mali'de daha fazla açlık ve can kaybı yaşanması muhtemeldir." dedi.

Dünyanın acımasız yüzü: 22 ülke kıtlık riskiyle karşı karşıya - 4

Analizde Çad, Nijerya, Mozambik, Lübnan, Myanmar, Suriye ve Yemen çok yüksek endişe duyulan sıcak noktalar olarak sınıflandırıldı.

Bu sınıflandırma, buralardaki nüfusun kritik düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu veya karşı karşıya kalacağının tahmin edildiği anlamına geliyor.

Dünyanın acımasız yüzü: 22 ülke kıtlık riskiyle karşı karşıya - 5

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

En yüksek üçüncü endişe kategorisindeki diğer ülkeler Kenya, Nijer, Burkina Faso, Etiyopya, Malavi, Somali, Zambiya ve Zimbabve.

Raporda, geçim kaynaklarının korunması ve gıdaya erişimin iyileştirilmesi amacıyla açlık yaşanan bölgelere "acil ve ölçeklendirilmiş" yardım çağrısında bulunuluyor.

Dünyanın acımasız yüzü: 22 ülke kıtlık riskiyle karşı karşıya - 6
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