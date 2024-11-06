Dünyanın acımasız yüzü: 22 ülke kıtlık riskiyle karşı karşıya

AÇLIK NOKTALARI RAPORU YAYINLANDI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı'nın yaptığı ortak bir analize göre, önümüzdeki altı ayda savaştan etkilenen 22 ülkede akut gıda güvensizliğinin daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Yılda iki kez hazırlanan Açlık Noktaları raporunda, dünya genelinde daha da kötüleşmesi muhtemel gıda krizleri hakkında erken uyarılar yer alıyor.