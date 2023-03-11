Dünyanın akciğerleri yok oluyor: Amazonlarda 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı

Brezilya'nın Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) tarafından açıklanan yeni verilere göre, 'dünyanın akciğerleri' olarak anılan Amazonlar'da 'ormansızlaştırma' faaliyetleri rekor seviyeye ulaştı. Bu yılın şubat ayında, önceki yılın aynı dönemine kıyasla ormansızlaştırmada yüzde 62 artış yaşandı.

Dünyanın akciğerleri yok oluyor: Amazonlarda 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı - 1

INPE'nin DETER sistemine göre, veriler, Amazonlar'da 322 kilometrekarelik alanın geçen ay ormansızlaştırıldığını gösteriyor.

Dünyanın akciğerleri yok oluyor: Amazonlarda 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı - 2

Geçen yılın şubat ayında 199 kilometrekarenin ormansızlaştırıldığını aktaran veriler, bu yılın şubat ayında yüzde 62'lik artışı ortaya koyuyor.

Dünyanın akciğerleri yok oluyor: Amazonlarda 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı - 3

Ormansızlaşmanın en yüksek olduğu eyaletler ise 162 kilometrekare ile Mato Grosso, 46 kilometrekare ile Para, 46 kilometrekare ile Amazonas ve 31 kilometrekare ile Roraima oldu.

Dünyanın akciğerleri yok oluyor: Amazonlarda 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı - 4

BOLSONARI YÖNETİMİ BOYUNCA 13 BİN KİLOMETREKARE ORMANSIZLAŞTI

Yasa dışı ağaç kesimleri, maden faaliyetleri ve çiftçilerin geniş arazilerini genişletme çalışmaları nedeniyle Amazonlar'da ormansızlaştırma faaliyetleri artıyor.

Dünyanın akciğerleri yok oluyor: Amazonlarda 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı - 5

Amazonlar'da ticari faaliyeti bulunan firmalar, toprakların ve nehirlerin zehirlenmesiyle yerel toplulukların yaşam alanlarının yıkıma uğratılmasıyla suçlanıyor.

Dünyanın akciğerleri yok oluyor: Amazonlarda 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı - 6

Halihazırda Amazonlar'da madencilik faaliyetlerine izin verilmezken, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ekonomik gerekçelerle bölgede madencilik çalışmalarına izin verme taraftarı bir tutum sergilediğinden eleştirilere konu olmuştu.

Dünyanın akciğerleri yok oluyor: Amazonlarda 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı - 7

Bolsonaro, Şubat 2020'de Brezilya parlamentosuna bölgede madencilik faaliyetlerine izin verilmesini öngören yasa tasarısı sunmuştu.

Dünyanın akciğerleri yok oluyor: Amazonlarda 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı - 8

Mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, başkanlığı devralmadan önce, Kasım 2022'de Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) Amazon yağmur ormanlarını koruma sözü vermişti.

Dünyanın akciğerleri yok oluyor: Amazonlarda 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı - 9

Silva, Bolsonaro yönetiminin 4 yıllık görevi boyunca Amazonlar'da ormansızlaşmanın yüzde 73 arttığını söyleyerek, 13 bin kilometrekarenin ormansızlaştığını ifade etmişti.

Dünyanın akciğerleri yok oluyor: Amazonlarda 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı - 10
Dünyanın akciğerleri yok oluyor: Amazonlarda 'ormansızlaştırma rekoru' kırıldı - 11

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