Dünya'nın atmosferinde yeni bir reaktif kimyasal madde bulundu: İnsan sağlığını ve dünyanın geleceğini tehdit ediyor

KÜRESEL ISINMAYA ETKİLERİ

Prof. Dr. Kjærgaard, "Muhtemelen aerosollere girecekler ve burada yeni etkilere sahip yeni bileşikler oluşturacaklar. Aerosollerde solunduğunda zararlı olan yeni maddeler oluşabilir. Ancak, bunların potansiyel sağlık etkilerini ele almak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor” dedi.





Bunların yanı sıra araştırmacılara göre, hidrotrioksitlerin ne kadar aerosol üretildiğini etkileme olasılığı da yüksek ve bu da iklim üzerinde bir etkiye sahip.