Dünyanın birçok yerinde Rusya protestoları var

Haberler - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 08:04
Ukraynalılar ve onlara destek verenler, ellerinde Ukrayna bayrakları ve "Savaşa hayır" yazılı dövizler taşıdı.
Protestolar Kanada, Kolombiya, İsrail, Fransa, Türkiye, ABD, Gürcistan, İran, Avustralya, Estonya ve daha birçok ülkede devam ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Fransa'nın başkenti Paris'te protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protestocular, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları protesto edildi. Savaş karşıtları ve İngiltere’de yaşayan Ukraynalılar Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önünde bir araya geldi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı protesto gösterisi yaptı.
Başkentin önemli meydanlarından Platz der Menschenrechte'de toplanan göstericiler Ukrayna bayraklarının yanı sıra "Ukrayna'nın yanında dur", "Putin'i durdur", "Savaşa hayır" yazılı pankartlar açtı.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, İran'ın başkenti Tahran'da protesto edildi. Ukrayna Büyükelçilik Binası önünde toplanan Ukrayna vatandaşları ve İranlılar, Rusya'ya tepki gösterdi. Ukrayna bayrağı taşıyan göstericiler, "savaşı durdurun" çağrısında bulundu.
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.
New York'un en ünlü turistik mekanlarından olan meydanı dolduran göstericiler, attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla Rusya'ya tepki gösterdi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları için bir araya gelen Ukraynalılar ve yüzlerce destekçi vatandaş Rusya Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Protestoya katılan bir çok kişinin Rusya ve Putin karşıtı pankartlar taşıdığı görüldü.