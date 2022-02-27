Dünyanın birçok yerinde Rusya protestoları var

Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları dünyanın farklı ülkelerinde protesto edildi. Ukraynalılar ve onlara destek verenler, ellerinde Ukrayna bayrakları ve "Savaşa hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 08:04

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'nın 'ya devam eden saldırıları dünyanın farklı ülkelerinde protesto edildi.

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Ukraynalılar ve onlara destek verenler, ellerinde Ukrayna bayrakları ve "Savaşa hayır" yazılı dövizler taşıdı.

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Protestolar Kanada, Kolombiya, İsrail, Fransa, Türkiye, ABD, Gürcistan, İran, Avustralya, Estonya ve daha birçok ülkede devam ediyor. 

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KANADA

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KANADA

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KANADA

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KANADA

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İSRAİL

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İSRAİL

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TÜRKİYE

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FRANSA

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Fransa'nın başkenti Paris'te protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protestocular, Ukrayna'ya destek gösterisi düzenledi.

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İNGİLTERE

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları protesto edildi. Savaş karşıtları ve İngiltere’de yaşayan Ukraynalılar Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önünde bir araya geldi.

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İTALYA

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ESTONYA

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AVUSTURYA

Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı protesto gösterisi yaptı.

Başkentin önemli meydanlarından Platz der Menschenrechte'de toplanan göstericiler Ukrayna bayraklarının yanı sıra "Ukrayna'nın yanında dur", "Putin'i durdur", "Savaşa hayır" yazılı pankartlar açtı.

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İRAN

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi, İran'ın başkenti Tahran'da protesto edildi. Ukrayna Büyükelçilik Binası önünde toplanan Ukrayna vatandaşları ve İranlılar, Rusya'ya tepki gösterdi. Ukrayna bayrağı taşıyan göstericiler, "savaşı durdurun" çağrısında bulundu.

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GÜRCİSTAN

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ABD

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

New York'un en ünlü turistik mekanlarından olan meydanı dolduran göstericiler, attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla Rusya'ya tepki gösterdi.

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KOLOMBİYA

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları için bir araya gelen Ukraynalılar ve yüzlerce destekçi vatandaş Rusya Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi. Protestoya katılan bir çok kişinin Rusya ve Putin karşıtı pankartlar taşıdığı görüldü.

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