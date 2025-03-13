imsakiye

Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk?

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip corona virüsü dünyaya duyurmasının üzerinden 5 yıl geçti. 11 Mart 2020'de "pandemi" ilan edilmesi ile birlikte bugüne kadar dünya çapında 7 milyonu aşkın insan Covid salgını nedeniyle yaşamını yitirdi. Salgınının yayılmasını engellemek için karantinaya girmesiyle hayatlarımız sonsuza dek değişti. Peki beş yıl önce nasıl yaşıyorduk?

Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk? - 1

2020 yılının başlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını, kısa sürede küresel bir pandemiye dönüştü.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk? - 2

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020’de pandemi ilan etmesiyle birlikte ülkeler birbiri ardına önlemler almaya başladı.

Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk? - 3

Sokağa çıkma yasakları, uzaktan eğitim ve evden çalışma gibi kavramlar hayatımıza hızla girdi. Peki, beş yıl önce nasıl yaşıyorduk?

Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk? - 4
Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk? - 5
Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk? - 6
Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk? - 7
Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk? - 8
Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk? - 9
Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk? - 10
Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk? - 11
Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk? - 12
DAHA FAZLA GÖSTER