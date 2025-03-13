Dünyanın değiştiği günün üzerinden 5 yıl geçti: Pandemi gölgesinde nasıl yaşıyorduk?
Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip corona virüsü dünyaya duyurmasının üzerinden 5 yıl geçti. 11 Mart 2020'de "pandemi" ilan edilmesi ile birlikte bugüne kadar dünya çapında 7 milyonu aşkın insan Covid salgını nedeniyle yaşamını yitirdi. Salgınının yayılmasını engellemek için karantinaya girmesiyle hayatlarımız sonsuza dek değişti. Peki beş yıl önce nasıl yaşıyorduk?
2020 yılının başlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını, kısa sürede küresel bir pandemiye dönüştü.