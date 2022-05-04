Dünyanın doğal afetlere dayanıklı ilk yüzen şehrinden fotoğraflar yayınlandı: 100 bin kişiye ev sahipliği yapacak

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma dünyanın dört bir yanında deniz seviyelerinde yükselmeye neden oluyor ve kıyı şehirlerini sular altında kalmakla tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), buna karşı sellere ve diğer doğal afetlere karşı dayanıklı bir yüzen şehri Güney Kore'nin Busan kentinde inşa ediyor. Tüm enerjisini kendi kendine üretecek olan ve yaklaşık 100 bin kişiyi barındırması beklenen Oceanix Busan adlı kentten ilk konsept fotoğraflar yayınlandı.

Haberler - ntv.com.tr 04.05.2022 - 11:46

Dünyanın doğal afetlere dayanıklı ilk yüzen şehrinden fotoğraflar yayınlandı: 100 bin kişiye ev sahipliği yapacak - 1

’nin başkent Seul'den sonra en kalabalık ikinci şehri olan liman kenti Busan'da dünyanın ilk yüzen şehri inşa ediliyor. Kentin tasarımına ilişkin planlar ve konsept görselleri bu haftanın başında New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde açıklandı.

"Oceanix Busan" olarak bilinen şehrin "denizin yükselmesi nedeniyle meydana gelen sellere karşı dayanıklı olması ve kendi gıdasını, enerjisini ve suyunu sağlayan "dünyanın ilk prototip sürdürülebilir yüzen şehri" olacağı bildirildi. 

BM ve New York merkezli sürdürülebilir tasarım firması Oceanix ortaklığında oluşturulan yeni şehir, birbirine bağlı ve köprülerle karaya inen üç yüzer platformdan oluşacağı belirtildi.

Dünyanın doğal afetlere dayanıklı ilk yüzen şehrinden fotoğraflar yayınlandı: 100 bin kişiye ev sahipliği yapacak - 2

GENİŞLEYEN VE KENDİ KENDİNİ TAMİR EDEN MALZEMEYLE İNŞA EDİLİYOR 

Oceanix Busan’ı oluşturan üç platformun betondan daha sert ancak yüzer durumda olan bir malzeme olan Biorock ile kaplanacağı aktarıldı. Biorock, "yıllar içinde genişleyen, kendini iyileştiren ve güçlenen” benzersiz bir okyanus inşaat teknolojisi olarak tanımlanıyor. NBC News'ın bildirdiğine göre, platformun beş kattan daha yüksek olmayacak binaları kereste ve bambu gibi diğer hafif malzemelerle yapılacak.

Dünyanın doğal afetlere dayanıklı ilk yüzen şehrinden fotoğraflar yayınlandı: 100 bin kişiye ev sahipliği yapacak - 3

İHTİYAÇ DUYDUĞU ENERJİNİN YÜZDE 100’ÜNÜ KENDİ ÜRETECEK

BM'ye göre, tamamen sürdürülebilir şehir, "gerekli enerjinin yüzde 100'ünü yüzer ve çatıdaki fotovoltaik paneller aracılığıyla sahada üreten" birbirine bağlı bir altılı  sistem ile çalışacak. Altılı sistem, sıfır atık ve döngüsel sistemler, kapalı döngü su sistemleri, gıda, net sıfır enerji, yenilikçi hareketlilik ve kıyı habitatının yenilenmesini içeriyor.

Dünyanın doğal afetlere dayanıklı ilk yüzen şehrinden fotoğraflar yayınlandı: 100 bin kişiye ev sahipliği yapacak - 4

Sıfır atık sistemleri, atıkları enerjiye, tarımsal hammaddeye ve geri dönüştürülmüş malzemelere dönüştürmeyi amaçıyor. BM, üç yüzer platformun her birinin kendi suyunu arıtıp dolduracağını, ayrıca kaynakları azaltacağını ve geri dönüştüreceğini duyurdu.

Dünyanın doğal afetlere dayanıklı ilk yüzen şehrinden fotoğraflar yayınlandı: 100 bin kişiye ev sahipliği yapacak - 5

Oceanix ise şehrin aynı zamanda "yüksek verimli, merkezi olmayan, topraksız ve permakültür sistemlerinden" sürekli bir organik ürün arzı sağlayacağını açıkladı.

Dünyanın doğal afetlere dayanıklı ilk yüzen şehrinden fotoğraflar yayınlandı: 100 bin kişiye ev sahipliği yapacak - 6

NÜFUSU YAKLAŞIK 100 BİN OLACAK

Üç yüzer platformda toplam yaklaşık altı hekta) alana yayılan yüzen şehir, başlangıçta 12 bin kişilik bir topluluğa ev sahipliği yapacak. Ancak 20'den fazla platforma genişleme ve yaklaşık 100 bin kişiyi barındırma  potansiyeline sahip olacak.

BM'ye göre, yüzer platformlara, Busan'ın ihtiyaçlarına göre zamanla genişleyip daralabilen fotovoltaik paneller ve seralar içeren onlarca üretken alan eşlik ediyor.

Dünyanın doğal afetlere dayanıklı ilk yüzen şehrinden fotoğraflar yayınlandı: 100 bin kişiye ev sahipliği yapacak - 7

3 FARKLI MAHALLEYE SAHİP OLACAK

Şehrin üç yüzer platformu (mahalleleri) her biri farklı bir amaca hizmet edecek. Bir platform ziyaretçiler için bir konaklama alanı olacak. "Deniz manzarasını en üst düzeye çıkarmak" için tasarlanan bu alan aynı zamanda perakende ve yemek seçenekleri de sunacak. Başka bir platform, konut binaları, ortak bir arka bahçe ve diğer kamusal alanlarla bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

Oceanix'e göre, araştırma tesisi olarak hizmet veren üçüncü bir platform, "herkesin keyfini çıkarması için hidroponik kulelerden oluşan bir ormanda yiyecek yetiştiren" "sıcaklık kontrollü merkezi atriyum" olarak tanımlanan ortak bir kış bahçesine sahip olacak.

Dünyanın doğal afetlere dayanıklı ilk yüzen şehrinden fotoğraflar yayınlandı: 100 bin kişiye ev sahipliği yapacak - 8

GELENEKSEL TOPLU TAŞIMA BİÇİMLERİ OLMAYACAK

Tüm bunların yanı sıra, dünyanın ilk yüzen şehrinde geleneksel arabalar veya trenler olmayacağı için sakinlerin ve ziyaretçilerin bisikletle veya yürüyerek seyahat etmeleri bekleniyor. Oceanix'e göre, şehir "düşük ulaşım talebine sahip entegre, karma ve üretken bir topluluk için ortak ve çok modlu mobilite ve aktif modlar" içerecek.

Dünyanın doğal afetlere dayanıklı ilk yüzen şehrinden fotoğraflar yayınlandı: 100 bin kişiye ev sahipliği yapacak - 9

İNŞAAT HENÜZ BAŞLAMADI

Proje, yükselen deniz seviyelerinin tehdidi altındaki kıyı şehirlerine çözümler sağlamaya yardımcı olmak amacıyla ilk olarak Kasım 2021'de resmi olarak imzalandı. BM'ye göre,"dünya çapındaki mega şehirlerin" yüzde 90'ı yükselen deniz seviyeleri tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Sel, milyarlarca dolarlık altyapıyı yok ediyor ve milyonlarca iklim mültecisini evlerini terk etmeye zorluyor.

Oceanix Busan'ın inşasına ne zaman başlanacağı bilinmiyor ancak inşaatının iki yıl sürmesi bekleniyor ve tamamlanmasının 2025'ten önce olması pek olası değil.

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