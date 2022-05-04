Dünyanın doğal afetlere dayanıklı ilk yüzen şehrinden fotoğraflar yayınlandı: 100 bin kişiye ev sahipliği yapacak

Haberler - ntv.com.tr 04.05.2022 - 11:46
Güney Kore’nin başkent Seul'den sonra en kalabalık ikinci şehri olan liman kenti Busan'da dünyanın ilk yüzen şehri inşa ediliyor. Kentin tasarımına ilişkin planlar ve konsept görselleri bu haftanın başında New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde açıklandı.
"Oceanix Busan" olarak bilinen şehrin "denizin yükselmesi nedeniyle meydana gelen sellere karşı dayanıklı olması ve kendi gıdasını, enerjisini ve suyunu sağlayan "dünyanın ilk prototip sürdürülebilir yüzen şehri" olacağı bildirildi.
BM ve New York merkezli sürdürülebilir tasarım firması Oceanix ortaklığında oluşturulan yeni şehir, birbirine bağlı ve köprülerle karaya inen üç yüzer platformdan oluşacağı belirtildi.
Oceanix Busan’ı oluşturan üç platformun betondan daha sert ancak yüzer durumda olan bir malzeme olan Biorock ile kaplanacağı aktarıldı. Biorock, "yıllar içinde genişleyen, kendini iyileştiren ve güçlenen” benzersiz bir okyanus inşaat teknolojisi olarak tanımlanıyor. NBC News'ın bildirdiğine göre, platformun beş kattan daha yüksek olmayacak binaları kereste ve bambu gibi diğer hafif malzemelerle yapılacak.
BM'ye göre, tamamen sürdürülebilir şehir, "gerekli enerjinin yüzde 100'ünü yüzer ve çatıdaki fotovoltaik paneller aracılığıyla sahada üreten" birbirine bağlı bir altılı sistem ile çalışacak. Altılı sistem, sıfır atık ve döngüsel sistemler, kapalı döngü su sistemleri, gıda, net sıfır enerji, yenilikçi hareketlilik ve kıyı habitatının yenilenmesini içeriyor.
Sıfır atık sistemleri, atıkları enerjiye, tarımsal hammaddeye ve geri dönüştürülmüş malzemelere dönüştürmeyi amaçıyor. BM, üç yüzer platformun her birinin kendi suyunu arıtıp dolduracağını, ayrıca kaynakları azaltacağını ve geri dönüştüreceğini duyurdu.
Oceanix ise şehrin aynı zamanda "yüksek verimli, merkezi olmayan, topraksız ve permakültür sistemlerinden" sürekli bir organik ürün arzı sağlayacağını açıkladı.
Üç yüzer platformda toplam yaklaşık altı hekta) alana yayılan yüzen şehir, başlangıçta 12 bin kişilik bir topluluğa ev sahipliği yapacak. Ancak 20'den fazla platforma genişleme ve yaklaşık 100 bin kişiyi barındırma potansiyeline sahip olacak.
BM'ye göre, yüzer platformlara, Busan'ın ihtiyaçlarına göre zamanla genişleyip daralabilen fotovoltaik paneller ve seralar içeren onlarca üretken alan eşlik ediyor.
Şehrin üç yüzer platformu (mahalleleri) her biri farklı bir amaca hizmet edecek. Bir platform ziyaretçiler için bir konaklama alanı olacak. "Deniz manzarasını en üst düzeye çıkarmak" için tasarlanan bu alan aynı zamanda perakende ve yemek seçenekleri de sunacak. Başka bir platform, konut binaları, ortak bir arka bahçe ve diğer kamusal alanlarla bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.
Oceanix'e göre, araştırma tesisi olarak hizmet veren üçüncü bir platform, "herkesin keyfini çıkarması için hidroponik kulelerden oluşan bir ormanda yiyecek yetiştiren" "sıcaklık kontrollü merkezi atriyum" olarak tanımlanan ortak bir kış bahçesine sahip olacak.
Tüm bunların yanı sıra, dünyanın ilk yüzen şehrinde geleneksel arabalar veya trenler olmayacağı için sakinlerin ve ziyaretçilerin bisikletle veya yürüyerek seyahat etmeleri bekleniyor. Oceanix'e göre, şehir "düşük ulaşım talebine sahip entegre, karma ve üretken bir topluluk için ortak ve çok modlu mobilite ve aktif modlar" içerecek.
Proje, yükselen deniz seviyelerinin tehdidi altındaki kıyı şehirlerine çözümler sağlamaya yardımcı olmak amacıyla ilk olarak Kasım 2021'de resmi olarak imzalandı. BM'ye göre,"dünya çapındaki mega şehirlerin" yüzde 90'ı yükselen deniz seviyeleri tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Sel, milyarlarca dolarlık altyapıyı yok ediyor ve milyonlarca iklim mültecisini evlerini terk etmeye zorluyor.
Oceanix Busan'ın inşasına ne zaman başlanacağı bilinmiyor ancak inşaatının iki yıl sürmesi bekleniyor ve tamamlanmasının 2025'ten önce olması pek olası değil.