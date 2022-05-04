Dünyanın doğal afetlere dayanıklı ilk yüzen şehrinden fotoğraflar yayınlandı: 100 bin kişiye ev sahipliği yapacak

NÜFUSU YAKLAŞIK 100 BİN OLACAK

Üç yüzer platformda toplam yaklaşık altı hekta) alana yayılan yüzen şehir, başlangıçta 12 bin kişilik bir topluluğa ev sahipliği yapacak. Ancak 20'den fazla platforma genişleme ve yaklaşık 100 bin kişiyi barındırma potansiyeline sahip olacak.

BM'ye göre, yüzer platformlara, Busan'ın ihtiyaçlarına göre zamanla genişleyip daralabilen fotovoltaik paneller ve seralar içeren onlarca üretken alan eşlik ediyor.