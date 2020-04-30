Dünyanın dört bir yanında vahşi yaşam geri döndü

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında dünyanın dört bir yanında uygulanan karantinalar nedeniyle, kara, deniz ve havada vahşi yaşam yeniden hayat buldu. ABD’deki çakallardan İsrail’deki yaban domuzlarına, Türkiye’deki yunuslardan Şili’de apartmanlara yerleşen pumalara kadar, kent sokaklarında dolaşan, terk ettiği yerlere geri dönen ya da sularda özgürce yüzen hayvanlar peşi sıra gün yüzüne çıkıyor. Ancak, güvercin gibi kent sakinlerinin paylaştıklarıyla hayatta kalan hayvanların açlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.
(HAZIRLAYAN: Ayşegül Engür Dahi/ntv.com.tr)

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 30.04.2020 - 14:09 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 14:58

Coronavirüs karantinaları küresel olarak vahşi hayvanlara kendilerini gösterebilmesi için nadir bir fırsat verdi.

Kentsel bölgelerdeki hayvanlar, boşaltılmış sokakları ve yeni su yollarını keşfediyor. Corona virüs pandemisinden kaynaklanan endüstri faaliyetlerinin kısıtlanması ve insan aktivitelerinin yokluğu hayvanlara şehirlerin daha derinine inme ve uzun süre kalma güvenini vermiş gibi görünüyor.

Hayvanların bir kısmı ise doğa rezervlerine ve parklara yakın olmaktan hoşlanıyor. Bununla birlikte bazı yetkililer, turistler uzaktayken vahşi yaşamda yüksek bir hareketlenme olduğunu belitiyor.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YUNUSLAR

Dünyanın en işlek deniz rotalarında biri olan İstanbul Boğazı’nda büyük tankerlerin, kargo gemilerinin ve yolcu gemilerinin geçişinin sınırlandırılmasıyla  denizler yunuslara kaldı. Bankların yakınında yüzen hayvanların görüntüleri şehre ne kadar yakın olduklarını gösteriyor.

AFP'ye konuşan ve geçmişte yunusları fotoğraflayan bir gemi gözlemcisi, "kıyı şeridindeki kontrolsüz balıkçıların faaliyet geçici olarak durduğundan yunuslar suyun kenarına yaklaşıyor " ifadelerini kullandı.

 

BODRUM'DA ÇELTİKÇİ KUŞU İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Corona virüs salgını nedeniyle sokakta insanların olmaması farklı cinslerde hayvanların görülmesine neden oldu. Bodrum'da çeltikçi kuş ve yavruları ilk kez görüntülendi.

SAN FRANCİSCO PLAJLARINDA ÇAKALLAR

Pandemiden en çok etkilenen ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco şehrinde, sokakların boş kalmasıyla çakal sürüleri kentin plajlarına kadar indi.

"HAYFA'YI YABAN DOMUZLARI ELE GEÇİRDİ"

İsrail’de ise yaban domuzları Hayfa sokaklarına indi. Haaretz'de yer alan manşette, "İsrailler evlerinde kaldıkça, yaban domuzları Hayfa’yı ele geçirdi” denildi. Yerel sakinler, domuzların salgından önce Hayfa şehri çevresinde arada sırada yiyecek araken göründüklerini söyledi.

 

İsrail'in Aşkelon şehrinde ise, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantinayla insanların ve araçların sokakların boşalmasının ardından çölde yaşayan kızıl tilkiler kent sokaklarına yerleşti.

Kızıl tilkiler yoğun kentsel alanlarda çok nadir görülüyor ve binlerce yıldır bölgede yaşadıkları belirtiliyor. 

VENEDİK KANALLARINA KUĞULAR VE BALIKLAR GERİ DÖNDÜ

Tarihinin en sessiz günlerini yaşayan İtalya'da turistlerin yokluğu çevre kirliğinin azalmasını sağladı. Dünyanın en turistik bölgelerinden biri olan Venedik, bomboş meydanlarından daha çok kanallarının berraklığıyla dikkkat çekmeye başladı. Daha önce çamurlu yeşil bir görünüme sahip olan sulara balıklar geri döndü, kuğular yüzmeye başladı.

ARNAVUTLUK'TA FLAMİNGOLARIN SAYISI ARTTI

Arnavutluk’un batı sahilindeki lagünlerde pembe flamingoların sayısı üçte bir oranında artarak 3 bine yükseldi. Bölgeyi karantina nedeniyle insanların terk etmesinin ardından, binlerce flamingonun çiftleşerek Narta Lagünü'nün suları üzerinde yükseldiği görüldü.

Öte yandan, lagünün çevresinde yer alan ve suları kirletmekle suçlanan yakındaki zeytinyağı ve deri işleme fabrikaları kapanması ve trafiğin olmaması da pembe flamingolar için sessizlik yarattı. Vlora Koruma Alanının Başkanı Nexhip Hysolakoj,  "Flamingolar lagüne doğru ilerliyor ve fırsattan istifade ederek kur ritüellerine başlıyor" dedi.

KIVIRCIK PELİKANLAR YUVALANDI

Divjaka Milli Parkı'nda ise aylık 50 bin ziyaretçinin yokluğundan istifade eden 85 çift kıvırcık pelikan yuva yapıyor.

TAYLAND'DA ÖZGÜRCE YÜZEN BALIK SÜRÜLERİ

Tayland'da, turizmin durduğu Hat Chao Mai Milli Parkı'nda 30 dugong sürüsü yüzerken görüntülendi. Deniz ineği olarak da bilinen dugong, savunmasız bir tür olarak sınıflandırılıyor ve genellikle ya balık ağları ya da su kirliliğinden dolayı hayatını kaybediyor.

Milli park, Facebook'ta büyük balık sürülerinin ve diğer türlerin videolarını yayınlıyor ve pandemi başladığından beri vahşi yaşamda bir canlanma olduğunu söylüyor.

ŞİLİ'DE APARTMANLARA YERLEŞEN PUMALAR

Ancak, yetkililer  yeni maceraların tadını çıkaran bazı hayvanların uzun süre kalmasına müsaade etmiyor. Şili’nin Santiago kentine sokaklarda dolaşan birkaç puma yakalandı ve doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Büyük kedilerden biri bir apartman kompleksi içinde bulundu. Şili Hayvancılık ve Tarım Hizmetleri Ulusal Direktörü Horacio Bórquez, "Daha az gürültü duyuyorlar ve yiyecek bulmak için yeni yerler arıyorlar. Ancak, bazıları şehirlerde kayboluyor ve ortaya çıkınca şehir sakinlerini korkutuyor” açıklamasını yaptı.

İNGİLİZ KASABASINI YABAN KEÇİLERİ BASTI

İngiltere’de vahş kaşmir keçileri geçen ay, Galler'deki Llandudno kasabana indiler. Bahçelerdeki bitkileri yerken ve çitlerin etrafında oyun oynarken görüntülendiler.

KARANTİNA ONLARA YARAMADI

Ancak tüm canlılar corona virüs karantinasını değerlendiremiyor.

Almanya’daki bir hayvan hakları örgütünün uyarısına göre Avrupa'nın güvercinleri açlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Çünkü normalde onları besleyen veya sokaklara yiyecek bırakan insanlar evlerinden dışarı çıkamıyor. Grup, güvercinlerin birçok şehirde tehlikede olduğunu ve acı verici bir ölüme kurban gitmelerine izin verilmemesi gerektiğini söylüyor.

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