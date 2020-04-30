Dünyanın dört bir yanında vahşi yaşam geri döndü

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 30.04.2020 - 14:09 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 14:58
Coronavirüs karantinaları küresel olarak vahşi hayvanlara kendilerini gösterebilmesi için nadir bir fırsat verdi.
Kentsel bölgelerdeki hayvanlar, boşaltılmış sokakları ve yeni su yollarını keşfediyor. Corona virüs pandemisinden kaynaklanan endüstri faaliyetlerinin kısıtlanması ve insan aktivitelerinin yokluğu hayvanlara şehirlerin daha derinine inme ve uzun süre kalma güvenini vermiş gibi görünüyor.
Dünyanın en işlek deniz rotalarında biri olan İstanbul Boğazı’nda büyük tankerlerin, kargo gemilerinin ve yolcu gemilerinin geçişinin sınırlandırılmasıyla denizler yunuslara kaldı. Bankların yakınında yüzen hayvanların görüntüleri şehre ne kadar yakın olduklarını gösteriyor.
AFP'ye konuşan ve geçmişte yunusları fotoğraflayan bir gemi gözlemcisi, "kıyı şeridindeki kontrolsüz balıkçıların faaliyet geçici olarak durduğundan yunuslar suyun kenarına yaklaşıyor " ifadelerini kullandı.
İsrail’de ise yaban domuzları Hayfa sokaklarına indi. Haaretz'de yer alan manşette, "İsrailler evlerinde kaldıkça, yaban domuzları Hayfa’yı ele geçirdi” denildi. Yerel sakinler, domuzların salgından önce Hayfa şehri çevresinde arada sırada yiyecek araken göründüklerini söyledi.
İsrail'in Aşkelon şehrinde ise, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantinayla insanların ve araçların sokakların boşalmasının ardından çölde yaşayan kızıl tilkiler kent sokaklarına yerleşti.
Kızıl tilkiler yoğun kentsel alanlarda çok nadir görülüyor ve binlerce yıldır bölgede yaşadıkları belirtiliyor.
Arnavutluk’un batı sahilindeki lagünlerde pembe flamingoların sayısı üçte bir oranında artarak 3 bine yükseldi. Bölgeyi karantina nedeniyle insanların terk etmesinin ardından, binlerce flamingonun çiftleşerek Narta Lagünü'nün suları üzerinde yükseldiği görüldü.
Öte yandan, lagünün çevresinde yer alan ve suları kirletmekle suçlanan yakındaki zeytinyağı ve deri işleme fabrikaları kapanması ve trafiğin olmaması da pembe flamingolar için sessizlik yarattı. Vlora Koruma Alanının Başkanı Nexhip Hysolakoj, "Flamingolar lagüne doğru ilerliyor ve fırsattan istifade ederek kur ritüellerine başlıyor" dedi.
Divjaka Milli Parkı'nda ise aylık 50 bin ziyaretçinin yokluğundan istifade eden 85 çift kıvırcık pelikan yuva yapıyor.
Tayland'da, turizmin durduğu Hat Chao Mai Milli Parkı'nda 30 dugong sürüsü yüzerken görüntülendi. Deniz ineği olarak da bilinen dugong, savunmasız bir tür olarak sınıflandırılıyor ve genellikle ya balık ağları ya da su kirliliğinden dolayı hayatını kaybediyor.
Milli park, Facebook'ta büyük balık sürülerinin ve diğer türlerin videolarını yayınlıyor ve pandemi başladığından beri vahşi yaşamda bir canlanma olduğunu söylüyor.
Ancak, yetkililer yeni maceraların tadını çıkaran bazı hayvanların uzun süre kalmasına müsaade etmiyor. Şili’nin Santiago kentine sokaklarda dolaşan birkaç puma yakalandı ve doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.
Büyük kedilerden biri bir apartman kompleksi içinde bulundu. Şili Hayvancılık ve Tarım Hizmetleri Ulusal Direktörü Horacio Bórquez, "Daha az gürültü duyuyorlar ve yiyecek bulmak için yeni yerler arıyorlar. Ancak, bazıları şehirlerde kayboluyor ve ortaya çıkınca şehir sakinlerini korkutuyor” açıklamasını yaptı.
İngiltere’de vahş kaşmir keçileri geçen ay, Galler'deki Llandudno kasabana indiler. Bahçelerdeki bitkileri yerken ve çitlerin etrafında oyun oynarken görüntülendiler.
Ancak tüm canlılar corona virüs karantinasını değerlendiremiyor.
Almanya’daki bir hayvan hakları örgütünün uyarısına göre Avrupa'nın güvercinleri açlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Çünkü normalde onları besleyen veya sokaklara yiyecek bırakan insanlar evlerinden dışarı çıkamıyor. Grup, güvercinlerin birçok şehirde tehlikede olduğunu ve acı verici bir ölüme kurban gitmelerine izin verilmemesi gerektiğini söylüyor.