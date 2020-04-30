Dünyanın dört bir yanında vahşi yaşam geri döndü

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YUNUSLAR

Dünyanın en işlek deniz rotalarında biri olan İstanbul Boğazı’nda büyük tankerlerin, kargo gemilerinin ve yolcu gemilerinin geçişinin sınırlandırılmasıyla denizler yunuslara kaldı. Bankların yakınında yüzen hayvanların görüntüleri şehre ne kadar yakın olduklarını gösteriyor.

AFP'ye konuşan ve geçmişte yunusları fotoğraflayan bir gemi gözlemcisi, "kıyı şeridindeki kontrolsüz balıkçıların faaliyet geçici olarak durduğundan yunuslar suyun kenarına yaklaşıyor " ifadelerini kullandı.