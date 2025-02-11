Dünyanın en acı veren ölümü: 83 gün boyunca içeriden dışarıya doğru yandı!
Japonyalı 35 yaşındaki Hisashi Ouchi, 83 gün boyunca "içeriden dışarıya doğru yanarak" yaşamını yitirdi. Ouchi, uranyum işleme tesisinde çalışırken rekor miktarda radyasyona maruz kaldı. Genç adam, ölümcül düzeyde radyasyon zehirlenmesi sonrası rızası olmadan günlerce hayatta tutuldu. Sağlık görevlilerine kendisini ölüme terk etmeleri için yalvaran Ouchi, o kadar kötü durumdaydı ki, iç kanamadan dolayı hayatta kalabilmek için günde 10 litre kan nakline ihtiyaç duyuyordu. Tüm vücudu kanayan genç adam öldüğü güne kadar ne tek başına nefes alabildi ne de yemek yiyebildi. İşte tarihin en acılı ölümü ve rızası dışında hayatta tutulan bir adam...
TARİHİN EN ACILI ÖLÜMÜ
Tarihin en acılı ölümlerinden birini yaşayan Japonyalı 35 yaşındaki Hisashi Ouchi, 83 gün boyunca "içten dışa yanarak" hayatını kaybetti.
Ouchi, Tokyo'nun 70 mil kuzeydoğusundaki bir uranyum işleme tesisinde çalıştıktan sonra rekor miktarda radyasyona maruz kaldı.
Genç adam, diğer iki meslektaşıyla birlikte, 30 Eylül 1999'da nükleer yakıt olarak kullanılacak uranyumu hazırlamaktan sorumluydu.