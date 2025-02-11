Dünyanın en acı veren ölümü: 83 gün boyunca içeriden dışarıya doğru yandı!

Japonyalı 35 yaşındaki Hisashi Ouchi, 83 gün boyunca "içeriden dışarıya doğru yanarak" yaşamını yitirdi. Ouchi, uranyum işleme tesisinde çalışırken rekor miktarda radyasyona maruz kaldı. Genç adam, ölümcül düzeyde radyasyon zehirlenmesi sonrası rızası olmadan günlerce hayatta tutuldu. Sağlık görevlilerine kendisini ölüme terk etmeleri için yalvaran Ouchi, o kadar kötü durumdaydı ki, iç kanamadan dolayı hayatta kalabilmek için günde 10 litre kan nakline ihtiyaç duyuyordu. Tüm vücudu kanayan genç adam öldüğü güne kadar ne tek başına nefes alabildi ne de yemek yiyebildi. İşte tarihin en acılı ölümü ve rızası dışında hayatta tutulan bir adam...

Dünyanın en acı veren ölümü: 83 gün boyunca içeriden dışarıya doğru yandı! - 1

TARİHİN EN ACILI ÖLÜMÜ

Tarihin en acılı ölümlerinden birini yaşayan Japonyalı 35 yaşındaki Hisashi Ouchi, 83 gün boyunca "içten dışa yanarak" hayatını kaybetti.

Ouchi, Tokyo'nun 70 mil kuzeydoğusundaki bir uranyum işleme tesisinde çalıştıktan sonra rekor miktarda radyasyona maruz kaldı.

Genç adam, diğer iki meslektaşıyla birlikte, 30 Eylül 1999'da nükleer yakıt olarak kullanılacak uranyumu hazırlamaktan sorumluydu.

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Dünyanın en acı veren ölümü: 83 gün boyunca içeriden dışarıya doğru yandı! - 2

REKOR SEVİYEDE RADYASYONA MARUZ KALDI

Ancak ölümcül bir hata, iş arkadaşı Masato Shinohara ve amiri Yutaka Yokokawa'nın işlemciye 16 kg uranyum eklemesine neden oldu.

Bu miktar, 2,4 kg'lık güvenli sınırdan önemli ölçüde daha yüksekti.

Ouchi, tek seferde herhangi bir kişi tarafından kaydedilen en yüksek radyasyon olan 17 bin milisievert (mSv) radyasyona maruz kaldı.

Diğer iş arkadaşları da yüksek oranda radyasyona maruz kaldı. Tüm işçiler yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Dünyanın en acı veren ölümü: 83 gün boyunca içeriden dışarıya doğru yandı! - 3

NEFES ALAMADI, YEMEK YİYEMEDİ

Ouchi hastanede yattığı 83 gün boyunca iyice kötüleşti, radyasyon cildinin yavaşça soyulmasına ve vücudundaki dokular ölürken "göz kapaklarının düşmesine" neden oldu.

Kısa süre sonra akciğerlerinde sıvı biriktiğinden solunum sorunları yaşamaya başladı ve tıbbi bir cihaz olmadan nefes alamamaya başladı.

Yiyecek ve ilacı emmeye yardımcı olan bağırsak hücreleri de öldü, bu da korkunç mide ağrılarına ve her gün üç litrelik inanılmaz bir ishale yol açtı.

Dünyanın en acı veren ölümü: 83 gün boyunca içeriden dışarıya doğru yandı! - 4

GÜNDE ON LİTRE KAN NAKLİ

O kadar kötü durumdaydı ki, bağırsaklarındaki iç kanamadan sonra hayatta kalabilmek için günde 10'a kadar kan nakline ihtiyaç duyuyordu.

Deri kaybı daha da hızlandıkça, açıkta kalan etinden litrelerce vücut sıvısı sızmaya başladı.

Sağlık görevlileri bu durumu değiştirmek için deri nakli ve kök hücre nakli yapmaya çalıştı, ancak ne yazık ki hiçbir işe yaramadı.

Dünyanın en acı veren ölümü: 83 gün boyunca içeriden dışarıya doğru yandı! - 5

GÖZLERİ KAN AĞLADI

Çok güçlü ağrı kesiciler verilmesine rağmen şiddetli ağrılar da devam etti. Göz kapakları düştü ve bu da gözlerinin "kan ağlamasına" neden oldu.

Hatta ağrı çok kötüleştiği için sağlık görevlilerinin kendisini tedavi etmeyi bırakmasını bile istedi.

Dünyanın en acı veren ölümü: 83 gün boyunca içeriden dışarıya doğru yandı! - 6

ÜÇ KEZ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Ouchi'nin kalbi sonunda hastanedeki 59. gününde iflas etti ancak üç kez canlandırıldı. Ancak 21 Aralık'ta, hastanedeki 83. gününde, çoklu organ yetmezliğinden öldü.

Sadece birkaç ay sonra, Nisan 2000'de, iş arkadaşlarından biri de sadece 40 yaşındayken çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

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