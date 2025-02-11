Dünyanın en acı veren ölümü: 83 gün boyunca içeriden dışarıya doğru yandı!

REKOR SEVİYEDE RADYASYONA MARUZ KALDI

Ancak ölümcül bir hata, iş arkadaşı Masato Shinohara ve amiri Yutaka Yokokawa'nın işlemciye 16 kg uranyum eklemesine neden oldu.

Bu miktar, 2,4 kg'lık güvenli sınırdan önemli ölçüde daha yüksekti.

Ouchi, tek seferde herhangi bir kişi tarafından kaydedilen en yüksek radyasyon olan 17 bin milisievert (mSv) radyasyona maruz kaldı.

Diğer iş arkadaşları da yüksek oranda radyasyona maruz kaldı. Tüm işçiler yerel bir hastaneye kaldırıldı.