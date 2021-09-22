Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi: Klima ihtiyacını ortadan kaldırabilir

ABD’de bilim insanları, küresel iklim krizi ile mücadele kapsamında dünyanın en beyaz boyasını geliştirdiklerini açıkladı. Purdue Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarda oluşturulan boya, Guinness Dünya Rekorları’na girerken, güneş ışığını yüzde 98,1 oranında yansıttığı için bulunduğu ortamı klimadan daha fazla serinlettiği tespit edildi.

ntv.com.tr 22.09.2021 - 11:17

Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi: Klima ihtiyacını ortadan kaldırabilir - 1

ABD’nin İndiana Eyaletinde yer alan Purdue Üniversitesi'ndeki bilim insanları dünyanın en beyaz boyasını geliştirdiklerini açıkladı.

Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi: Klima ihtiyacını ortadan kaldırabilir - 2

Üniversitede makine mühendisi profesörü olarak görev yapan Beyaz boya, Xiulin Ruan ve öğrencileri tarafından geliştirilen beyaz boya, ‘şimdiye kadar yapılmış en beyaz boya’ olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.

Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi: Klima ihtiyacını ortadan kaldırabilir - 3

Boyayı geliştirmenin arkasındaki fikir olarak ‘küresel ısınmayı azaltmaya yardımcı olmak’ olarak açıklayan Profesör Xiulin Ruan, boyanın enerji tasarrufu ve iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla yedi yıl süren bir proje sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Purdue Üniversitesi'ndeki laboratuvarda geliştirilen boyanın ilk olarak, güneş ışığını bir binadan uzağa yansıtmak fikrinden ortaya çıktığı aktarıldı.

Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi: Klima ihtiyacını ortadan kaldırabilir - 4

Sonuç olarak geliştirilen boyanın, güneş ışığının yüzde 98,1'ini yansıttığı ve kızılötesi ısı yaydığı ortaya çıkarken, bununla birlikte güneş ısısını daha az emdiği için, bu boya ile kaplanmış bir yüzeyin güç tüketmeden çevre sıcaklığının altına soğuduğu vurgulandı.

Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi: Klima ihtiyacını ortadan kaldırabilir - 5

'KLİMALARDAN DAHA GÜÇLÜ'

Araştırmanın sonunda, yaklaşık 92 metrekarelik bir çatı alanını kaplamak için kullanılan bu boyanın, 10 kilovatlık bir soğutma gücüne neden olabileceği tespit edildi.

Profesör Ruan, "Bu, çoğu evde kullanılan klimalardan daha güçlü" dedi.

Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi: Klima ihtiyacını ortadan kaldırabilir - 6

DİĞER BEYAZ BOYALARDAN FARKI NE?

Tipik bir beyaz boya, çevreyi soğutmaktan çok, çevreyi daha sıcak hale getiriyor. Piyasadaki boyalar yüzde 80 ila 90 arasında güneş ışığını yansıtırken, yüzeyleri soğutmaktan çok daha çok ısıtıyor.

Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi: Klima ihtiyacını ortadan kaldırabilir - 7

NASIL DÜNYANIN EN BEYAZ BOYASI OLDU?

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, geliştirilen boyada bulunan iki özelliğin onu ‘dünyanın en beyaz boyası’ haline getirdiğini söylüyor.

İlk olarak boyada, fotoğraf kağıdı ve kozmetikte kullanılan bir kimyasal olan baryum sülfatın çok yüksek bir konsantrasyonu olduğu belirtildi.

Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi: Klima ihtiyacını ortadan kaldırabilir - 8

İkinci olarak da boyada baryum sülfatın farklı partikül boyutları olduğu ve daha geniş boyut aralığı ile güneşten gelen ışık spektrumunun daha fazla dağılmasına yardımcı olduğu vurgulandı.

Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi: Klima ihtiyacını ortadan kaldırabilir - 9

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