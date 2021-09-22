Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi: Klima ihtiyacını ortadan kaldırabilir

NASIL DÜNYANIN EN BEYAZ BOYASI OLDU?

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, geliştirilen boyada bulunan iki özelliğin onu ‘dünyanın en beyaz boyası’ haline getirdiğini söylüyor.

İlk olarak boyada, fotoğraf kağıdı ve kozmetikte kullanılan bir kimyasal olan baryum sülfatın çok yüksek bir konsantrasyonu olduğu belirtildi.