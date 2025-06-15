Dünyanın en bulaşıcı hastalığı, 10 kişiden 9'unu enfekte ediyor: ''Kalabalıklardan uzak durun'' uyarısı
İngiltere'nin bazı bölgelerinde, yıl boyunca yaşanan kızamık vakalarının sayısı, 2024 yılının tamamındaki vaka sayısına yaklaşmış durumda. Uzmanlar, kalabalık etkinliklerin bulaş riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
AŞI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık hastalıklarına karşı koruma sağlayan MMR aşısının iki doz olarak yapılması, hastalıklara karşı yüzde 99’a varan koruma sunuyor. Bu hastalıklar; menenjit, işitme kaybı ve gebelikte ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.