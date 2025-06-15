Dünyanın en bulaşıcı hastalığı, 10 kişiden 9'unu enfekte ediyor: ''Kalabalıklardan uzak durun'' uyarısı

İngiltere’de yılbaşından bu yana 420’den fazla kızamık vakası kayıtlara geçti, ancak raporlama gecikmeleri nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olduğu düşünülüyor. Vakaların üçte ikisi 10 yaş altı çocuklarda görülürken, bu çocukların çoğunun aşısız olduğu ortaya çıktı.

Ulusal veriler, İngiltere’de her beş çocuktan birinin MMR aşısını yaptırmadığını, bazı bölgelerde bu oranın dörtte bire kadar çıktığını gösteriyor.

MMR aşısı genellikle bir yaşında ilk doz, üç yaş dört ayında ikinci doz olarak yapılmakta ancak her yaşta uygulanabiliyor. 1968’den bu yana uygulanan aşı sayesinde İngiltere’de yaklaşık 20 milyon vaka ve 4 bin 500 ölüm önlendiği tahmin ediliyor.



KIZAMIK BELİRTİLERİ

Kızamık genellikle ateş, öksürük, burun akıntısı gibi soğuk algınlığı belirtileriyle başlıyor, birkaç gün sonra ciltte döküntü gelişiyor. Daha nadir olarak sepsis, pnömoni ve beyin şişmesi gibi ciddi komplikasyonlar da ortaya çıkabiliyor.

ABD’de bu yıl içinde iki çocuk ve bir yetişkinin kızamıktan hayatını kaybetmesi, hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.