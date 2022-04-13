Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı

Endonezya'nın Agam kentine bağlı Palupuah Köyü'ndeki bir evin bahçesinde dünyanın en büyük çiçeği olan “Rafflesia arnoldii" açtı. "Ceset çiçeği" olarak bilinen çiçek, adını çürümüş et kokusundan alıyor.

Haberler - ntv.com.tr 13.04.2022 - 14:52

Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 1

Dünyadaki en büyük tek çiçeğe sahip bitki türü olan “Rafflesia arnoldii", çiçek açtı.

Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 2

Ceset çiçeği olarak da bilinen tür, adını çürümüş ete benzer kokusundan alıyor.

Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 3

Agam kentine bağlı Palupuah Köyü'ndeki bir evin bahçesinde açan çiçek, bitki olmasına rağmen fotosentez yapmazken, kökü ve yaprağı bulunmuyor.

Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 4

Ceset çiçeği, tamamen olgunlaşmış haliyle 1 metre çapa ulaşabilmesiyle dünyanın en büyük çiçeği olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 5

Yaydığı koku ile sinek gibi böcekleri kendine çekerek tozlaşmalarını sağlayan ceset çiçeği, Güneydoğu Asya'ya özgü bir çiçek olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 6

Ceset çiçeği, 'da beyaz yasemin ve ay orkidesi ile birlikte üç ulusal çiçekten biri olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 7

Çiçek, resmi olarak 1993 yılından itibaren ulusal "nadir çiçek" olarak tanımlanıyor.

Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 8

CESET ÇİÇEĞİNDEN DİĞER KARELER..

Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 9
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 10
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 11
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 12
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 13
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 14
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 15
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 16
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 17
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 18
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 19
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 20
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 21
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 22
Dünyanın en büyüğü: Endonezya'da ceset çiçeği açtı - 23

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