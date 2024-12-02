Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var
Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan 2023 yılının satış verileri sonrasında belli oldu. Savunma sanayii, her geçen yıl gelişen teknolojiler ve artan güvenlik ihtiyaçlarıyla daha da büyürken, uluslararası ölçekte en büyük savunma şirketlerinin sıralandığı "Defense News Top 100" listesi, bu alandaki küresel liderleri ve yükselen yıldızları gözler önüne seriyor. Yayımlanan listede ise Türkiye'den de 3 şirket yer alıyor. İşte dünyanın en büyük 100 savunma şirketi.
Dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi belli oldu. SIPRI, 2023 satışlarının, savaşlar ve bölgesel gerilimlerin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 632 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Bu prestijli listede Türkiye'den de üç önemli savunma şirketi yer alıyor. Türk savunma sanayii, yerli üretim ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor. İşte dünyanın en büyük 100 savunma şirketi.