Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan 2023 yılının satış verileri sonrasında belli oldu. Savunma sanayii, her geçen yıl gelişen teknolojiler ve artan güvenlik ihtiyaçlarıyla daha da büyürken, uluslararası ölçekte en büyük savunma şirketlerinin sıralandığı "Defense News Top 100" listesi, bu alandaki küresel liderleri ve yükselen yıldızları gözler önüne seriyor. Yayımlanan listede ise Türkiye'den de 3 şirket yer alıyor. İşte dünyanın en büyük 100 savunma şirketi.

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var - 1

Dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi belli oldu. SIPRI, 2023 satışlarının, savaşlar ve bölgesel gerilimlerin etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 632 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Bu prestijli listede Türkiye'den de üç önemli savunma şirketi yer alıyor. Türk savunma sanayii, yerli üretim ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor. İşte dünyanın en büyük 100 savunma şirketi.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var - 2

DÜNYANIN EN BÜYÜK 100 SAVUNMA ŞİRKETİ LİSTESİ

Savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2023'te silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artışla 632 milyar dolara yükseldi. Böylece geçen yılki artış 2022'de tedarik zinciri aksaklıkları ve artan maliyetlerle silah satışlarındaki yüzde 3,5'lik düşüşün ardından geldi.

SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 3 Türk firması girdi.

İşte ilk 100'deki şirketler;

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var - 3
Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var - 4
Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var - 5
Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var - 6
Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var - 7
Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var - 8

ASELSAN 54. SIRADA

Listede ASELSAN 54. sırada yer aldı.

Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2022'ye göre yüzde 24 artarak 6 milyar dolara ulaştı.

Raporda, "Türkiye'nin uzun süredir silah üretiminde kendine yeter hale gelme hedefi var." denildi.

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var - 9

BAYKAR 69. SIRADA

Baykar 69 ve Türk Havacılık Uzay Sanayii 78. sırada yer alıyor.

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var - 10

TUSAŞ 78. SIRADA

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var - 11
Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var - 12
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