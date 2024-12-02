Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Listede 3 Türk şirketi var

DÜNYANIN EN BÜYÜK 100 SAVUNMA ŞİRKETİ LİSTESİ

Savunma sektöründeki en büyük 100 şirketin 2023'te silah ve askeri hizmet satışları bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artışla 632 milyar dolara yükseldi. Böylece geçen yılki artış 2022'de tedarik zinciri aksaklıkları ve artan maliyetlerle silah satışlarındaki yüzde 3,5'lik düşüşün ardından geldi.

SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 3 Türk firması girdi.

İşte ilk 100'deki şirketler;