Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti

Dünyanın en büyük aktif yanardağı olan ABD'nib Hawaii eyaletideki Mauna Loa, 38 yıllık sessizliğin ardından dün gece geç saatlerde patladı. Yanardağ, su altı tabanından okyanusun dibinden 9 bin 100 metre yükselerek Everest Dağı'ndan daha büyük bir yükseltiye sahip. Yetkililer, patlamanın olası olumsuz etkilerine karşı ada halkı uyararak, artçı depremlerin meydana geldiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 1

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa yanardağında 38 yıl sonra patlama meydana geldi.

Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 2

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dünyanın en büyük aktif yanardağında yaşanan patlamanın çok dinamik olabileceği ve akış yönü ile hızının değişebileceğine ilişkin ada sakinlerini uyardı.

Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 3

ADA SAKİNLERİ UYARILDI

Yetkililer, lav akış yönünün hızla değişebilme ihtimaline karşı ada sakinlerinin olası bir tahliyeye ve en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini belirtti.

Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 4

Hawaiian Volkan Gözlemevinden Ken Hon, 38 yıl sonra meydana gelen büyük patlamanın ardından artçı depremler yaşandığını aktardı.

Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 5

Sağlık yetkilileri, Hawaii Adası'nın hava kalitesinin izlendiğini ve şu an iyi durumda olduğunu bildirdi.

Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 6
Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 7
Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 8
Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 9
Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 10
Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 11
Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 12
Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 13
Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 14
Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa 38 yıl sonra harekete geçti - 15

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