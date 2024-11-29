Dünyanın en büyük altın yatağı bulundu: 80 milyar dolar değerinde!

EN ZENGİN ALTIN REZERVİ

Dünyanın en büyük altın yatağı Çin'in Hunan eyaletinde keşfedildi. Jeologlar burada bin ton değerli metal bulunabileceğine inanıyor.

Bu "süper dev altın yatağının" değerinin 80 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor ve bu da onu gezegendeki en zengin altın kaynağı haline getiriyor.