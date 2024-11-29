Dünyanın en büyük altın yatağı bulundu: 80 milyar dolar değerinde!
Çin'de dünyanın en büyük ve en zengin altın yatağı keşfedildi. Bin ton değerli maden barındırdığına inanılan altın yatağından alınan kaya örneklerinde, her ton cevherin 138 gram saf altın içerebileceği ortaya çıktı. Ton başına sadece sekiz gram saf altın içermesi durumunda cevherin yüksek kalitede kabul edildiği düşünüldüğünde, yeni keşfin dünyanın en değerli altın madeni olması kaçınılmaz. Keşfi yapan jeologlar, keşfin gerçekleştiği sahada henüz bulunmamış daha fazla damar olabileceğini söylüyor.
EN ZENGİN ALTIN REZERVİ
Dünyanın en büyük altın yatağı Çin'in Hunan eyaletinde keşfedildi. Jeologlar burada bin ton değerli metal bulunabileceğine inanıyor.
Bu "süper dev altın yatağının" değerinin 80 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor ve bu da onu gezegendeki en zengin altın kaynağı haline getiriyor.