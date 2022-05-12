Dünyanın en büyük beyaz elması 287 milyon TL'ye satıldı

Christie’s Müzayede Evi tarafından Cenevre’de düzenlenen açık artırmada 228,31 karatlık The Rock (Kaya) isimli elmas 18 milyon 767 bin 214 dolara (287 milyon TL) alıcı buldu. The Rock şimdiye kadar bir müzayedede satılan en büyük beyaz elmas oldu.

Haberler - İHA 12.05.2022 - 06:49

Dünyanın en büyük beyaz elması 287 milyon TL'ye satıldı - 1

İsviçre’nin Cenevre şehrindeki Four Season Hotel des Bergues’te Christie’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen Magnificent Jewels Müzayedesinde satışa sunulan 228,31 karatlık olağanüstü elmas The Rock (Kaya), 18 milyon 767 bin 214 dolara (287 milyon TL) alıcı buldu.

Dünyanın en büyük beyaz elması 287 milyon TL'ye satıldı - 2

Christie’s Müzayede Evi’nin alacağı satış komisyonlarıyla birlikte elmasın alıcısına 21 milyon 895 bin 121 dolara mal olduğu açıklandı.

Dünyanın en büyük beyaz elması 287 milyon TL'ye satıldı - 3

Müzayedeyi yöneten Christie’s Cenevre Mücevher Bölümü Başkanı Max Fawcett yaptığı açıklamada, armut şekilli ve mükemmel bir simetriye sahip olan The Rock için “Şimdiye kadar bir müzayede satışa çıkarılan en nadir mücevherlerden biri” tanımını yaptı.

Dünyanın en büyük beyaz elması 287 milyon TL'ye satıldı - 4

Magnificent Jewels müzayedesinde, Harry Winston, Cartier, Van Cleef & Arpels gibi en ünlü mücevher evlerinden tarihi ve modern dönemlere ait en seçkin mücevherler satışa sunulurken, The Rock elması müzayedenin en değerli parçası olarak dikkat çekti.

Dünyanın en büyük beyaz elması 287 milyon TL'ye satıldı - 5

Dünyaca ünlü Fransız mücevher şirketi Cartier tarafından üretilen armut şekilli bir elmas olan The Rock mükemmel cilaya ve simetriye sahip.

Dünyanın en büyük beyaz elması 287 milyon TL'ye satıldı - 6

Ağırlığı 61,3 gram, boyutları 5,4 x 3,1 santimetre olan The Rock G renginde ve VS1 berraklığında.

Dünyanın en büyük beyaz elması 287 milyon TL'ye satıldı - 7

Elmasın ayrıca Amerika Gemoloji Enstitüsü tarafından düzenlenmiş “D’den Z’ye renk aralığındaki mevcut en büyük armut şekilli elmas” olduğunu ifade eden bir raporu bulunuyor.

Dünyanın en büyük beyaz elması 287 milyon TL'ye satıldı - 8

450 MİLYON LİRA BEKLENİYORDU

Max Fawcett müzayededen önce yaptığı açıklamalarda "The Rock"ın 30 milyon (yaklaşık 450 milyon lira) dolara satılmasının beklendiğini söylemişti.

Dünyanın en büyük beyaz elması 287 milyon TL'ye satıldı - 9
Dünyanın en büyük beyaz elması 287 milyon TL'ye satıldı - 10

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