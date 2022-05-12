Dünyanın en büyük beyaz elması 287 milyon TL'ye satıldı

Müzayedeyi yöneten Christie’s Cenevre Mücevher Bölümü Başkanı Max Fawcett yaptığı açıklamada, armut şekilli ve mükemmel bir simetriye sahip olan The Rock için “Şimdiye kadar bir müzayede satışa çıkarılan en nadir mücevherlerden biri” tanımını yaptı.