1.5 milyon eve rüzgardan elektrik (Dünyanın en büyük rüzgar santrali)

Danimarkalı Orsted firmasına ait ve Birleşik Krallık sahilinde yer alan Hornsea 2 deniz üstü (offshore) rüzgar santrali tam kapasiteyle faaliyete geçti. Santralin 1,4 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayacağı beliritildi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 01.09.2022 - 10:28 | Son Güncelleme : 01.09.2022 - 10:54

1.5 milyon eve rüzgardan elektrik (Dünyanın en büyük rüzgar santrali) - 1

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1,3 gigavattan fazla kapasiteye sahip santral, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali projesi olma özelliği taşıyor.

1.5 milyon eve rüzgardan elektrik (Dünyanın en büyük rüzgar santrali) - 2

Toplam 165 rüzgar türbininden oluşan santral Birleşik Krallık'ın Yorkshire kentinin 89 kilometre açığında bulunuyor.

1.5 milyon eve rüzgardan elektrik (Dünyanın en büyük rüzgar santrali) - 3

Santralin 1,4 milyon evin elektrik ihtiyacını düşük maliyetle karşılaması bekleniyor.

1.5 milyon eve rüzgardan elektrik (Dünyanın en büyük rüzgar santrali) - 4

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orsted Birleşik Krallık Bölgesi Başkanı Duncan Clark, Hornsea 2 projesinin rüzgar sektörü için dönüm noktası olduğunu söyledi.

1.5 milyon eve rüzgardan elektrik (Dünyanın en büyük rüzgar santrali) - 5

Clark, "Milyonlarca ev bu sayede temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanacak. Aynı zamanda bu proje istihdam olanakları ve yatırım miktarı ile sektöre katkı sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

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