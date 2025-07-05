Dünyanın en büyük dudaklı kadını: Sağlık çalışanları onu tedavi etmeyi reddediyor

"Dünyanın en büyük dudaklı kadını" olarak tanınan Andrea Ivanova, bu görünümü elde etmek için sayısız dolgu işlemi geçirdi. Ancak estetik uğruna yapılan bu müdahaleler, Ivanova'nın hem sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Dünyanın en büyük dudaklı kadını: Sağlık çalışanları onu tedavi etmeyi reddediyor - 1

28 yaşındaki Bulgaristanlı kadın, şimdiye dek dudak dolguları için 20 bin sterlinden fazla harcama yaptı. Ancak Ivanova'nın ifadesine göre, bazı sağlık çalışanları, artık kendisini tedavi etmeyi reddediyor.

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Dünyanın en büyük dudaklı kadını: Sağlık çalışanları onu tedavi etmeyi reddediyor - 2

Yakın zamanda fındıklı çikolata yerken bir dişi kırılan Ivanova, “Dayanılmaz bir acı yaşıyorum. Diş hekimleri, büyük dudaklarım nedeniyle beni tedavi etmek istemediklerini söylediler. Dudaklarım çalışma alanlarını kısıtlıyormuş” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük dudaklı kadını: Sağlık çalışanları onu tedavi etmeyi reddediyor - 3

Yaşadığı bu durumu “profesyonellikten uzak” olarak tanımlayan genç kadın, “Sadece dudaklarım büyük diye beni tedavi etmeyi reddetmeleri inanılmaz. Bu davranışı saygısızlık olarak görüyorum'' dedi.


Dünyanın en büyük dudaklı kadını: Sağlık çalışanları onu tedavi etmeyi reddediyor - 4

Ailesi, estetik operasyonları bırakması yönünde çağrıda bulunsa da Ivanova “Ben bir yetişkinim ve bedenimle ilgili kararları kendim veririm. Arkadaşlarım büyük dudaklarımla dışarı çıkmamı sorun etmiyor. Onlar artık bu halime alıştı, o yüzden şaşırmıyorlar bile'' şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük dudaklı kadını: Sağlık çalışanları onu tedavi etmeyi reddediyor - 5
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