Dünyanın en büyük dudaklı kadını: Sağlık çalışanları onu tedavi etmeyi reddediyor

Ailesi, estetik operasyonları bırakması yönünde çağrıda bulunsa da Ivanova “Ben bir yetişkinim ve bedenimle ilgili kararları kendim veririm. Arkadaşlarım büyük dudaklarımla dışarı çıkmamı sorun etmiyor. Onlar artık bu halime alıştı, o yüzden şaşırmıyorlar bile'' şeklinde konuştu.