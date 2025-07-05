Dünyanın en büyük dudaklı kadını: Sağlık çalışanları onu tedavi etmeyi reddediyor
"Dünyanın en büyük dudaklı kadını" olarak tanınan Andrea Ivanova, bu görünümü elde etmek için sayısız dolgu işlemi geçirdi. Ancak estetik uğruna yapılan bu müdahaleler, Ivanova'nın hem sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.
28 yaşındaki Bulgaristanlı kadın, şimdiye dek dudak dolguları için 20 bin sterlinden fazla harcama yaptı. Ancak Ivanova'nın ifadesine göre, bazı sağlık çalışanları, artık kendisini tedavi etmeyi reddediyor.