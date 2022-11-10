Dünyanın en büyük dudaklı kadını Andrea Ivanova: Yeni bir rekor istiyorum

Daha fazlasını yapmaya kararlıyım çünkü çenemi uzatmam ve keskinleştirmem gerektiğini düşünüyorum. Bu rekoru o kadar çok istiyorum ki, bunun için savaşmaya hazırım. Buraya kadar geldim ve ne kadar harcadığımı düşünemiyorum bile. Çok fazla enjeksiyon yapıldı ve daha fazlası gelecek."