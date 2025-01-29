Dünyanın en büyük festivalinde izdiham: Nehir kıyısında uyurken ezildiler

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde gerçekleşen büyük bir dini festivalde yaşanan izdihamda en az 15 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. İzdihamın, nehir kıyısında uyuyan insanların kutsal sularda yıkanmaya çalışan diğer ibadetçiler tarafından çiğnenmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. Hindistan'ın ünlü Kumbh Mela'sı, Ganj Nehri kıyılarında düzenlenen bir Hindu festivali olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük festivalinde izdiham: Nehir kıyısında uyurken ezildiler - 1

EN AZ 15 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan'da her 12 yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük dini buluşması olan Kumbh Mela'da izdiham çıktı.

İzdihamda en az 15 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. 

DÜNYA HABERLERİ

Dünyanın en büyük festivalinde izdiham: Nehir kıyısında uyurken ezildiler - 2

HİNDU DİNİ TAKVİMİNDEKİ EN ÖNEMLİ ETKİNLİK

Akıl almaz kalabalıkların katıldığı Kumbh Mela'nın, kötü bir geçmişi var.

Altı hafta sürmesi planlanan festival, Hindu dini takvimindeki en önemli etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük festivalinde izdiham: Nehir kıyısında uyurken ezildiler - 3

KATILIMCI SAYISI ZİRVEYİ GÖRECEKTİ

Milyonlarca insanın bugün kutsal bir "yıkanma gününe" katılması bekleniyordu.

Hindular, Ganj, Yamuna ve mitolojik Sarasvati nehirlerinin birleştiği noktada suya girecekti.

Festival öncesi katılımcıların 400 milyonu bulması bekleniyordu.

14 Ocak'ta başlayan festivalin bugün katılımcı sayısı açısından zirve noktaya ulaşması bekleniyor.

Dünyanın en büyük festivalinde izdiham: Nehir kıyısında uyurken ezildiler - 4

İZDİHAM NASIL ÇIKTI?

İzdihamın, nehir kıyısında uyuyan insanların kutsal sularda yıkanmaya çalışan diğer ibadetçiler tarafından çiğnenmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Prayagraj'daki festival alanında görevli doktor, "Şimdilik en az 15 kişi öldü. Diğerleri tedavi ediliyor." dedi.

Dünyanın en büyük festivalinde izdiham: Nehir kıyısında uyurken ezildiler - 5

BARİYERLER ÇÖKTÜ, İZDİHAM BAŞLADI

Polis memurları, üzerlerine kalın battaniyeler örtülmüş cesetleri taşıyan sedyelerle bölgeden geçerken görüntülendi.

Yerel yönetim yetkilileri, izdihamın bazı kontrol bariyerlerinin çökmesinin ardından başladığını açıkladı.

Dünyanın en büyük festivalinde izdiham: Nehir kıyısında uyurken ezildiler - 6

KUMBH MELA VE KANLI TARİHİ

Kumbh Mela, Hindu mitolojisine dayanır ve ölümsüzlük nektarını içeren bir sürahiyi ele geçirmek için tanrılar ile şeytanlar arasındaki bir mücadeleyi konu alır.

Yine aynı festivalde 1954'de izdiham olmuş; 400'den fazla kişi ölmüştü.

Dünyanın en büyük festivalinde izdiham: Nehir kıyısında uyurken ezildiler - 7
Dünyanın en büyük festivalinde izdiham: Nehir kıyısında uyurken ezildiler - 8
Dünyanın en büyük festivalinde izdiham: Nehir kıyısında uyurken ezildiler - 9
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