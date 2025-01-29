Dünyanın en büyük festivalinde izdiham: Nehir kıyısında uyurken ezildiler
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde gerçekleşen büyük bir dini festivalde yaşanan izdihamda en az 15 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. İzdihamın, nehir kıyısında uyuyan insanların kutsal sularda yıkanmaya çalışan diğer ibadetçiler tarafından çiğnenmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. Hindistan'ın ünlü Kumbh Mela'sı, Ganj Nehri kıyılarında düzenlenen bir Hindu festivali olarak dikkat çekiyor.
EN AZ 15 KİŞİ ÖLDÜ
Hindistan'da her 12 yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük dini buluşması olan Kumbh Mela'da izdiham çıktı.
İzdihamda en az 15 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.