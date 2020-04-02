Dünyanın en büyük karantinasında hava kirliliği azaldı

ntv.com.tr 02.04.2020 - 08:47 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 09:07
Hindistan, bir hafta önce birçok ülke gibi corona virüsün yayılmasını önlemek için ülkeyi karantina altına aldı.
Dünyanın en büyük karantinasının yaşandığı Hindistan’da fabrikalar, pazarlar, dükkanlar ve ibadet yerleri kapatıldı, inşaatlar durdu ve birçok toplu taşıma askıya alındı.
Şimdiden bazı veriler büyük şehirlerdeki zararlı gaz seviyelerinin azaldığını göstermeye başladı. 25 Mart’ta ulusal karantina başlamadan önce bile Hindistan’da alınan sosyal izolasyon tedbirleri çevre kirliliği üzerinde etkili oluyordu.
SAFAR’dan (Hava Kalitesi ve Hava Tahmin Sistemi) bilim insanı Gufran Beig, mart ayının ilk üç haftasında 2018 ve 2019’daki aynı dönemlere göre kıyasla Mumbai, Pune, ve Ahmedabad şehirlerinde ortalama azot dioksit seviyelerinin yüzde 40-50 oranında düştüğünü söyledi. Beig “taşımacılık sektörü nedeniyle azalan fosil yakıt emisyonları ve emisyonlarla ilgili diğer faaliyetlerdeki yavaşlama hava kirliliğini yavaş yavaş azaltıyor” dedi.
Kasım 2019’da binlerce Hintli, şehri birkaç gün koyu sarı bir sisin sarmasının ardından hava kirliliğini protesto etmek için Yeni Delhi’de sokaklara çıkmıştı. Aynı dönemde hava kirliliği rekor seviyelere ulaşarak okulların kapanmasına neden olmuştu.
Yaşanan bu olaydan sadece dört ay sonra Himdistan’da hava ciddi şekilde temizleniyor. Aktivistler, Hindistan’nın bu konudan bir ders alması gerektiğini düşünüyor.
Hindistan, dünyadaki en yüksek, solunum yolu hastalıkları ve tüberküloz vakalarına sahip. Bu yüzden oluşan yaygın akciğer hasarları, potansiyel corona virüs risklerini arttırabilir.
Dünya Sağlık Örgütü, küresel olarak, hava kirliliğinin neden olduğu sebeplerden ölenlerin sayısının her yıl yedi milyon ölümle, pandemi oranlarına yakın olduğunu söyledi.
Hindistan’daki bir çevre örgütü olan Care for Air’ın kurucularından Jyoti Pande Lavakere, Hindistan’ın bu sorunu ele alması için ciddi bir çağrıda bulunulması gerektiğini ifade etti. Karantina şartlarındaki durumu değerlendiren Lavakare “açıkçası, bu hava kirliliğini azaltmanın en ideal yolu değil ancak hava kirliliğinin insan yapımı olduğunu kanıtlıyor. Bu kirliliği azaltabileceğimiz konusunda umut ve cesaret veriyor” dedi.
Corona virüsten otuz sekiz kişinin hayatını kaybettiği Hindistan’da vaka sayısı bin 637’ye yükseldi.