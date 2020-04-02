Dünyanın en büyük karantinasında hava kirliliği azaldı

Hindistan’daki bir çevre örgütü olan Care for Air’ın kurucularından Jyoti Pande Lavakere, Hindistan’ın bu sorunu ele alması için ciddi bir çağrıda bulunulması gerektiğini ifade etti. Karantina şartlarındaki durumu değerlendiren Lavakare “açıkçası, bu hava kirliliğini azaltmanın en ideal yolu değil ancak hava kirliliğinin insan yapımı olduğunu kanıtlıyor. Bu kirliliği azaltabileceğimiz konusunda umut ve cesaret veriyor” dedi.