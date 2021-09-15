Dünyanın en büyük kertenkelesi Komodo ejderlerinin nesli tükeniyor: Sayıları yarı yarıya azaldı

Dünyanın en büyük kertenkelesi olan Komodo ejderlerinin iklim değişikliği nedeniyle soyunun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Dünyada sadece Endonezya'da ve yakınlardaki birkaç adada yaşayan tür ile ilgili rapor yayımlayan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, 1994 yılında 5 ila 8 bin arasında olan Komodo ejderi sayısının 3 ila 3 bin 500 arasına gerilediğini aktardı.

ntv.com.tr 15.09.2021 - 17:25

Dünyanın en büyük kertenkelesi Komodo ejderlerinin nesli tükeniyor: Sayıları yarı yarıya azaldı - 1

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde savunmasız tür kategorisinden nesli tükenmekte olan türe alınan Komodo ejderleri ile ilgili yeni rapor yayımlandı.

Dünyanın en büyük kertenkelesi Komodo ejderlerinin nesli tükeniyor: Sayıları yarı yarıya azaldı - 2

Bir yetişkininin 3 metre uzunluğu ve 70 kilogram ağırlığıyla dünyanın en büyük kertenkelesi olan Komodo ejderinin soyunun yok olmaya doğru gittiği açıklandı.

Dünyanın en büyük kertenkelesi Komodo ejderlerinin nesli tükeniyor: Sayıları yarı yarıya azaldı - 3

Sadece Endonezya'da, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Komodo Ulusal Parkı'nda ve yakınlardaki birkaç adada yaşayan Komodo ejderlerinin sayısının her geçen gün azaldığına dikkat çekiliyor.

Dünyanın en büyük kertenkelesi Komodo ejderlerinin nesli tükeniyor: Sayıları yarı yarıya azaldı - 4

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından korunan tür olarak adlandırılan ve bugüne kadar birkaç örnek haricinde insanlarla temasa geçmeyen Komodo ejderlerinin soyunun iklim değişikliği nedeniyle tehlike altında olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük kertenkelesi Komodo ejderlerinin nesli tükeniyor: Sayıları yarı yarıya azaldı - 5

Sayılarının 1994’te New York Times tarafından 5 ila 8 bin arasında olduğu belirtilirken, halihazırda bu sayının 3 ila 3 bin 500 arasına indiği aktarıldı.

Dünyanın en büyük kertenkelesi Komodo ejderlerinin nesli tükeniyor: Sayıları yarı yarıya azaldı - 6

Raporda, yaklaşık bin 380 yetişkin ve 2 bin genç Komodo ejderinin kaldığı belirtilirken, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, yükselen sıcaklıkların ve deniz seviyelerinin türün sayısını etkilediğini belirtti.

Dünyanın en büyük kertenkelesi Komodo ejderlerinin nesli tükeniyor: Sayıları yarı yarıya azaldı - 7

Yapılan açıklamada, dünyada Komodo ejderlerinin yaşama alanlarının önümüzdeki 45 yıl içerisinde en az yüzde 30 oranında azalacağının öngörüldüğü bildirilirken, Londra Zooloji Derneği'nin koruma direktörü Andrew Terry rapor ile ilgili, "Bu tarih öncesi hayvanların iklim değişikliği nedeniyle yok olmaya bir adım daha yaklaştığı fikri ürkütücü" dedi.

Dünyanın en büyük kertenkelesi Komodo ejderlerinin nesli tükeniyor: Sayıları yarı yarıya azaldı - 8

Raporda ayrıca örgütün takip ettiği köpekbalıkları ve ışın balıklarının yüzde 37'sinin yok olma tehdidi altında olduğu belirtildi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, genel olarak 38 binden fazla türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun da altını çizdi.

Dünyanın en büyük kertenkelesi Komodo ejderlerinin nesli tükeniyor: Sayıları yarı yarıya azaldı - 9

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