Dünyanın en büyük kertenkelesinin nesli tükeniyor: Sayıları yarı yarıya azaldı

Yapılan açıklamada, dünyada Komodo ejderlerinin yaşama alanlarının önümüzdeki 45 yıl içerisinde en az yüzde 30 oranında azalacağının öngörüldüğü bildirilirken, Londra Zooloji Derneği'nin koruma direktörü Andrew Terry rapor ile ilgili, "Bu tarih öncesi hayvanların iklim değişikliği nedeniyle yok olmaya bir adım daha yaklaştığı fikri ürkütücü" dedi.